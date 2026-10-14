В Минобороны заявили, что контактируют с США и SpaceX из-за ограничений Starlink при движении — СМИ

Фото иллюстративное

Минобороны Украины контактирует с США, SpaceX и партнёрами по НАТО из-за ограничений работы Starlink в движении. Об этом сообщили источники Радио Свобода в ведомстве, передаёт УНН.

Детали

По данным источников, терминалы Starshield "военного пакета" теряют связь, когда скорость превышает порог — в разных подразделениях это происходит на скорости примерно от 72 до 161 км/ч.

Ограничения усложняют работу БПЛА, в частности перехватчиков и middle strike, а также фронтовую логистику, разведку и ретрансляцию.

Ограничения Starlink могут лишить одного из немногих шансов на защиту от реактивных "шахедов" - "Флеш"

Добавим

Как сообщили источники агентству Reuters и другим СМИ, США угрожают прекратить предоставление разведывательных данных для раннего предупреждения о ракетных ударах по Украине, чтобы заставить Киев приостановить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Напомним

Советник Президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов подтвердил, что этой ночью компания SpaceX ввела ограничения скорости работы терминалов Starlink во время движения.

Предположение о том, что компания Маска может ограничить боевые возможности украинских военных, вызвало резкую реакцию со стороны Польши, которая оплачивает услуги Starlink для Украины.

"Эй, @elonmusk, великий человек, ты снова играешь в политику со своими продуктами? — спросил Маска в социальной сети X министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. — Мы, твои европейские клиенты, следим за тобой".

Reuters отмечает, что Маск является близким политическим союзником Трампа, и предположение о возможном ограничении компанией SpaceX возможностей Украины усилило опасения Киева, что Вашингтон может прекратить поддержку на поле боя, чтобы заставить своего бывшего союзника пойти на уступки.