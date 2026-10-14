У Міноборони заявили, що контактують із США та SpaceX через обмеження Starlink у русі - ЗМІ

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Міноборони України контактує зі США, SpaceX і партнерами по НАТО через обмеження роботи Starlink у русі. Про це повідомили джерела Радіо Свобода у відомстві, передає УНН.

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За даними джерел, термінали Starshield "військового пакету" втрачають зв’язок, коли швидкість перевищує поріг – у різних підрозділах це відбувається на швидкості від приблизно 72 до 161 км/год.

Обмеження ускладнюють роботу БпЛА, зокрема перехоплювачів і middle strike, а також фронтову логістику, розвідку та ретрансляцію.

Обмеження Starlink можуть позбавити одного з небагатьох шансів на захист від реактивних "шахедів" - "Флеш"

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Як повідомили джерела агентству Reuters та іншим ЗМІ, що США погрожують припинити надання розвідувальних даних для раннього попередження про ракетні удари по Україні, аби змусити Київ призупинити атаки на російські нафтопереробні заводи.

Нагадаємо

Радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов підтвердив, що цієї ночі компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху.

Припущення про те, що компанія Маска може обмежити бойові можливості українських військових, викликало різку реакцію з боку Польщі, яка оплачує послуги Starlink для України.

"Гей, @elonmusk, великий чоловіче, ти знову граєшся в політику зі своїми продуктами? — запитав Маска в соцмережі X міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. — Ми, твої європейські клієнти, стежимо за тобою".

Reuters зауважує, що Маск є близьким політичним союзником Трампа, і припущення про можливе обмеження компанією SpaceX можливостей України посилило побоювання Києва, що Вашингтон може припинити підтримку на полі бою, аби змусити свого колишнього союзника піти на поступки.