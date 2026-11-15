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"Балістична загроза дуже серйозна" - Зеленський попередив про підготовку росією нових ударів

Київ • УНН

 • 7016 перегляди

Зеленський заявив про серйозну балістичну загрозу та підготовку росією нових ударів. Україна просить партнерів посилити ППО й підтримку.

"Балістична загроза дуже серйозна" - Зеленський попередив про підготовку росією нових ударів

російська балістична загроза залишається дуже серйозною, і є інформація від розвідки про підготовку нових ударів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

На наступному тижні буде зустріч "Рамштайну", і зустріч має бути результативною. Це буде сильний сигнал – сигнал Росії, що Україна без підтримки не залишиться. Наші пріоритети – ППО, і партнерам треба зосередитись на ракетах для "петріотів", для "насамсів": російська балістична загроза залишається дуже серйозною, і є інформація від розвідки про підготовку нових ударів 

- повідомив Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

За його словами, будуть працювати з партнерами і заради збільшення виробництва дронів - "потенціал у нас є, і застосування зараз на фронті ефективне".

Президент додав, що за жовтень було більше 50 тисяч російських втрат – убитими та пораненими, за листопад повинен бути аналогічний високий показник.

Наші військові можуть тримати лінію, я їм вдячний за це, і треба, щоб партнери теж тримали підтримку. Дуже потрібна 

- резюмував Глава держави.

рф за тиждень випустила по Україні понад 2300 дронів і 1590 авіабомб - Зеленський15.11.26, 13:53 • 5054 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
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NASAMS
Володимир Зеленський
Україна