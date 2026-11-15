"Балістична загроза дуже серйозна" - Зеленський попередив про підготовку росією нових ударів

російська балістична загроза залишається дуже серйозною, і є інформація від розвідки про підготовку нових ударів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

На наступному тижні буде зустріч "Рамштайну", і зустріч має бути результативною. Це буде сильний сигнал – сигнал Росії, що Україна без підтримки не залишиться. Наші пріоритети – ППО, і партнерам треба зосередитись на ракетах для "петріотів", для "насамсів": російська балістична загроза залишається дуже серйозною, і є інформація від розвідки про підготовку нових ударів - повідомив Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

За його словами, будуть працювати з партнерами і заради збільшення виробництва дронів - "потенціал у нас є, і застосування зараз на фронті ефективне".

Президент додав, що за жовтень було більше 50 тисяч російських втрат – убитими та пораненими, за листопад повинен бути аналогічний високий показник.

Наші військові можуть тримати лінію, я їм вдячний за це, і треба, щоб партнери теж тримали підтримку. Дуже потрібна - резюмував Глава держави.

рф за тиждень випустила по Україні понад 2300 дронів і 1590 авіабомб - Зеленський