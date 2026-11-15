"Баллистическая угроза очень серьезна" — Зеленский предупредил о подготовке россией новых ударов

Российская баллистическая угроза остается очень серьезной, и есть данные разведки о подготовке новых ударов. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

На следующей неделе состоится встреча "Рамштайна", и встреча должна быть результативной. Это будет сильный сигнал — сигнал России о том, что Украина не останется без поддержки. Наши приоритеты — ПВО, и партнерам необходимо сосредоточиться на ракетах для "Пэтриотов", для "Насамсов": российская баллистическая угроза остается очень серьезной, и есть данные разведки о подготовке новых ударов - сообщил Зеленский во время вечернего видеообращения.

По его словам, будут работать с партнерами и ради увеличения производства дронов — "потенциал у нас есть, и применение сейчас на фронте эффективно".

Президент добавил, что за октябрь было более 50 тысяч российских потерь — убитыми и ранеными, за ноябрь должен быть аналогичный высокий показатель.

Наши военные могут удерживать линию, я благодарен им за это, и нужно, чтобы партнеры тоже сохраняли поддержку. Очень нужна - резюмировал Глава государства.

рф за неделю выпустила по Украине более 2300 дронов и 1590 авиабомб - Зеленский