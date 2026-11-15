рф за неделю выпустила по Украине более 2300 дронов и 1590 авиабомб - Зеленский

За эту неделю россияне применили против Украины более 2300 ударных дронов, 1590 авиабомб и 15 ракет различных типов. Ночью и утром 15 ноября они били по энергетике в Запорожье, Сумской, Одесской, Житомирской и Кировоградской областях. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Под ударами оказалась железнодорожная инфраструктура в Днепропетровской, Харьковской областях и Запорожье. россия нанесла удары также по Донецкой и Киевской областям. россияне целятся по подстанциям "шахедами". И многие из этих ударов проходят именно потому, что сохраняются ограничения по скорости работы терминалов Starshield вдоль линии фронта и на временно оккупированных территориях. Наши дроны-перехватчики теряют связь с операторами на скорости 161 километр в час (100 миль в час) и просто не догоняют российские реактивные "шахеды" - говорится в сообщении. - говорится в сообщении.

В то же время Зеленский рассчитывает, что эти ограничения будут сняты.

От этого направления напрямую зависит защита жизней и украинской энергетики перед зимой. Есть поручение командам МИД, Минобороны, Офиса работать с американской стороной и SpaceX максимально тесно. Важно быть на правильной стороне истории. Нужно помогать Украине - резюмировал президент.

Напомним

В ночь на 15 ноября российские войска атаковали Украину 132 ударными БПЛА типа Shahed (78 из них - реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия".