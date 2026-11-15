рф атакувала Україну 132 дронами: ППО знищила та подавила 106

У ніч на 15 листопада російські війська атакували Україну 132 ударними БпЛА типу Shahed (78 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.

Запуски відбулись з російських міст брянськ, орел, курськ, міллерово, приморсько-ахтарськ, а також з окупованих Криму і Донецька.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БПЛА типу Shahed (61 із них - реактивний), Гербера, дронів інших типів, також декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 20 локаціях