рф атакувала Україну 132 дронами: ППО знищила та подавила 106
Київ • УНН
Уночі рф запустила по Україні 132 дрони, зокрема 78 реактивних Shahed. ППО знищила або подавила 106 БпЛА, зафіксовано 20 влучань.
У ніч на 15 листопада російські війська атакували Україну 132 ударними БпЛА типу Shahed (78 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.
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Запуски відбулись з російських міст брянськ, орел, курськ, міллерово, приморсько-ахтарськ, а також з окупованих Криму і Донецька.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БПЛА типу Shahed (61 із них - реактивний), Гербера, дронів інших типів, також декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 20 локаціях
Нагадаємо
Сили оборони України за минулу добу ліквідували та поранили ще 2230 російських військових. Загальні бойові втрати армії рф від початку повномасштабного вторгнення станом на 15 листопада 2026 року становлять близько 1 622 860 осіб.