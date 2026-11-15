рф атаковала Украину 132 дронами: ПВО уничтожила и подавила 106

В ночь на 15 ноября российские войска атаковали Украину 132 ударными БПЛА типа Shahed (78 из них - реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия". Об этом сообщили Воздушные силы Вооружённых сил Украины, передаёт УНН.

Детали

Запуски состоялись из российских городов брянск, орёл, курск, миллерово, приморско-ахтарск, а также из оккупированных Крыма и Донецка.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 08:00 силами противовоздушной обороны сбито/подавлено 106 вражеских БПЛА типа Shahed (61 из них — реактивный), "Гербера", дронов других типов, также несколько ударных беспилотников ещё находятся в воздухе, боевая работа продолжается. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 20 локациях - говорится в сообщении.

Напомним

Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали и ранили ещё 2230 российских военнослужащих. Общие боевые потери армии рф с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 15 ноября 2026 года составляют около 1 622 860 человек.