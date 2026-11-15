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рф за тиждень випустила по Україні понад 2300 дронів і 1590 авіабомб - Зеленський

Київ • УНН

 • 26 перегляди

росіяни атакували енергетику та залізничну інфраструктуру України. Зеленський закликав зняти обмеження Starshield для захисту від реактивних дронів.

рф за тиждень випустила по Україні понад 2300 дронів і 1590 авіабомб - Зеленський

За цей тиждень росіяни застосували проти України понад 2300 ударних дронів, 1590 авіабомб і 15 ракет різних типів. Вночі і вранці 15 листопада вони били по енергетиці у Запоріжжі, на Сумщині, Одещині, Житомирщині, Кіровоградщині. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Була під ударами інфраструктура залізниці на Дніпропетровщині, Харківщині та Запоріжжі. росія завдала ударів також по Донеччині та Київщині. росіяни ціляться по підстанціях "шахедами". І багато із цих ударів проходить саме тому, що зберігаються обмеження в швидкості роботи терміналів Starshield уздовж лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях. Наші дрони-перехоплювачі втрачають зв’язок з операторами на швидкості 161 кілометр на годину (100 миль на годину) і просто не доганяють російські реактивні "шахеди" - йдеться в дописі.

- йдеться в дописі.

Водночас Зеленський розраховує, що ці обмеження будуть зняті.

Від цього напряму залежить захист життів та української енергетики перед зимою. Є доручення у команд МЗС, Міноборони, Офісу працювати з Американською стороною та SpaceX максимально тісно. Важливо бути на правильній стороні історії. Потрібно допомагати Україні

– резюмував президент.

Нагадаємо

У ніч на 15 листопада російські війська атакували Україну 132 ударними БПЛА типу Shahed (78 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія".

Євген Устименко

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