рф за тиждень випустила по Україні понад 2300 дронів і 1590 авіабомб - Зеленський

За цей тиждень росіяни застосували проти України понад 2300 ударних дронів, 1590 авіабомб і 15 ракет різних типів. Вночі і вранці 15 листопада вони били по енергетиці у Запоріжжі, на Сумщині, Одещині, Житомирщині, Кіровоградщині. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

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Була під ударами інфраструктура залізниці на Дніпропетровщині, Харківщині та Запоріжжі. росія завдала ударів також по Донеччині та Київщині. росіяни ціляться по підстанціях "шахедами". І багато із цих ударів проходить саме тому, що зберігаються обмеження в швидкості роботи терміналів Starshield уздовж лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях. Наші дрони-перехоплювачі втрачають зв’язок з операторами на швидкості 161 кілометр на годину (100 миль на годину) і просто не доганяють російські реактивні "шахеди" - йдеться в дописі. - йдеться в дописі.

Водночас Зеленський розраховує, що ці обмеження будуть зняті.

Від цього напряму залежить захист життів та української енергетики перед зимою. Є доручення у команд МЗС, Міноборони, Офісу працювати з Американською стороною та SpaceX максимально тісно. Важливо бути на правильній стороні історії. Потрібно допомагати Україні – резюмував президент.

Нагадаємо

У ніч на 15 листопада російські війська атакували Україну 132 ударними БПЛА типу Shahed (78 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія".