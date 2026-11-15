Сабалєнка потрапила у скандал через брудну лайку - тенісистка вже вибачилась перед Світоліною і пояснила емоції

Мережею розлетілось відео, де білоруська тенісистка Аріна Сабалєнка після поразки у матчі з Аліною Світоліною брудно лається, згадуючи українців. Згодом Сабалєнка попросила вибачення й відкинула звинувачення в тому, що образила свою суперницю українку Еліну Світоліну (6-й номер світового рейтингу), передає УНН із посиланням на BBC.

Деталі

У суботу в соціальних мережах з'явилося відео, на якому Сабалєнка емоційно жестикулює та вживає лайливі слова російською мовою під час матчу проти українки Еліни Світоліної (який завершився перемогою останньої з рахунком 6:3, 3:6, 6:1).

Деякі коментатори розцінили висловлювання білоруської тенісистки як образу на адресу Світоліної або українців загалом.

Згодом Сабалєнка написала в соціальних мережах, що її "слова не були спрямовані проти Еліни", а емоційний зрив стався через поведінку окремих уболівальників.

"Я була роздратована невеликою групою глядачів, які агресивно раділи моїм помилкам, і в той момент відреагувала надто емоційно", — зазначила 28-річна спортсменка.

"Утім, мені варто було впоратися зі своїми емоціями інакше, тому я перепрошую перед усіма, кого це могло образити".

Сабалєнко також відзначила, що Світоліна провела чудовий матч, і побажала їй "усього найкращого в подальшому перебігу турніру".

Контекст

Після гри з українкою Еліною Світоліною в соцмережах поширився фрагмент трансляції, на якому білоруска, за однією з версій, вимовляє таке: "Й***і, с**а, українці, нах**".

Додамо

Еліна Світоліна, яка бачила в соціальних мережах відео, що набули широкого розголосу — зокрема й ті, де зафіксовано емоційну реакцію Сабалєнки, — висловила сподівання, що під час їхніх поєдинків пануватиме повага.

Світоліна здобула першу перемогу на WTA Finals 2026 і зберегла шанси на півфінал

У відповідь на заяву білоруски Світоліна зазначила: "Як бачимо, тут дуже багато українців, багато українських прапорів, і, звісно, ​​вони хочуть, щоб я перемогла в цьому конкретному матчі. Ми з Аріною грали багато разів. У неї є свої вболівальники, у мене — свої. Я просто сподіваюся, що до наших матчів ставитимуться з повагою. Бувало, що під час наших попередніх зустрічей на мою адресу лунали неприємні коментарі, пов'язані з війною.

Так уже влаштовані соціальні мережі: іноді події там висвітлюються дещо викривлено".

У фінальному поєдинку Світоліна зустрінеться з Міррою Андрєєвою — після того, як у півфіналі впевнено здолала Лінду Носкову.

Світоліна розгромила чешку та вийшла у фінал престижного турніру в Індіан-Веллсі – за титул українка зіграє з андрєєвою