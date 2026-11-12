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Світоліна здобула першу перемогу на WTA Finals 2026 і зберегла шанси на півфінал
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Світоліна здобула першу перемогу на WTA Finals 2026 і зберегла шанси на півфінал

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Еліна Світоліна перемогла Кароліну Мухову з Чехії у другому турі WTA Finals 2026. У п’ятницю вона зіграє з Аріною Сабалєнкою.

Світоліна здобула першу перемогу на WTA Finals 2026 і зберегла шанси на півфінал

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула першу перемогу на Підсумковому турнірі WTA Finals 2026. У другому турі українка здолала представницю Чехії Кароліну Мухову, повідомляє УНН.

Деталі

Матч тривав 2 години 2 хвилини і завершився з рахунком 3:6, 6:2, 6:2 на користь Світоліної.

Протягом матчу українка 3 рази подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 5 брейків. Її суперниця виконала 4 ейси, зробила 8 помилок на подачі та 3 брейки.

У третьому турі Світоліна змагатиметься на корті проти "нейтральної" Аріни Сабалєнки у п'ятницю, 13 листопада. Переможниця цього матчу найімовірніше здобуде путівку до півфіналу.

Нагадаємо

У жовтні українська тенісистка Еліна Світоліна повідомила про завершення шлюбу з французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

Монфіс присвятив прощальний виступ на тенісному корті їхній доньці зі Світоліною05.11.26, 03:20 • 5347 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Спорт