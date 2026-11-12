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Свитолина одержала первую победу на WTA Finals 2026 и сохранила шансы на полуфинал

Киев • УНН

 • 1282 просмотра

Элина Свитолина победила Каролину Мухову из Чехии во втором туре WTA Finals 2026. В пятницу она сыграет с Ариной Соболенко.

Свитолина одержала первую победу на WTA Finals 2026 и сохранила шансы на полуфинал

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала первую победу на Итоговом турнире WTA Finals 2026. Во втором туре украинка одолела представительницу Чехии Каролину Мухову, сообщает УНН.

Подробности

Матч длился 2 часа 2 минуты и завершился со счетом 3:6, 6:2, 6:2 в пользу Свитолиной.

На протяжении матча украинка 3 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов. Ее соперница выполнила 4 эйса, допустила 8 ошибок на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта.

В третьем туре Свитолина будет бороться на корте против «нейтральной» Арины Соболенко в пятницу, 13 ноября. Победительница этого матча, скорее всего, получит путевку в полуфинал.

Напомним

В октябре украинская теннисистка Элина Свитолина сообщила о завершении брака с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

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Вадим Хлюдзинский

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