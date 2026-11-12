Свитолина одержала первую победу на WTA Finals 2026 и сохранила шансы на полуфинал
Киев • УНН
Элина Свитолина победила Каролину Мухову из Чехии во втором туре WTA Finals 2026. В пятницу она сыграет с Ариной Соболенко.
Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала первую победу на Итоговом турнире WTA Finals 2026. Во втором туре украинка одолела представительницу Чехии Каролину Мухову, сообщает УНН.
Подробности
Матч длился 2 часа 2 минуты и завершился со счетом 3:6, 6:2, 6:2 в пользу Свитолиной.
На протяжении матча украинка 3 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов. Ее соперница выполнила 4 эйса, допустила 8 ошибок на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта.
В третьем туре Свитолина будет бороться на корте против «нейтральной» Арины Соболенко в пятницу, 13 ноября. Победительница этого матча, скорее всего, получит путевку в полуфинал.
Напомним
В октябре украинская теннисистка Элина Свитолина сообщила о завершении брака с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.
Монфис посвятил прощальное выступление на теннисном корте их дочери от Свитолиной05.11.26, 03:20 • 5349 просмотров