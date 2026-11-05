Монфис посвятил прощальное выступление на теннисном корте их дочери от Свитолиной

Бывшая шестая ракетка мира и экс-супруг первой ракетки Украины Элины Свитолиной Гаэль Монфис обратился к их дочери Скай во время церемонии в его честь на турнире «Мастерс» в Париже. Об этом сообщает УНН.

Детали

Монфис вспомнил разговор, в котором Скай выразила желание когда-нибудь стать чемпионкой по теннису.

Скай, твой отец был теннисистом. Он любил теннис. Он вырос в Париже, где у него была великолепная поддержка. Я от всего сердца надеюсь, что ты станешь великой чемпионкой во всём, что ты делаешь, и что когда-нибудь ты сыграешь здесь, в Париже - сказал Монфис.

Он добавил, что действительно хочет посвятить дочери «последний этап своей карьеры», поскольку «сегодня для нашей семьи особенная дата, ведь ровно восемь лет назад я начал отношения с твоей мамой».

Напомним

В октябре украинская теннисистка Элина Свитолина сообщила о завершении брака с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. В Instagram 19 октября спортсменка объяснила, что ей нужно найти путь к себе.

Гаэль Монфис завершил карьеру после объявления о разводе со Свитолиной — L'Équipe