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Монфис посвятил прощальное выступление на теннисном корте их дочери от Свитолиной

Киев • УНН

 • 456 просмотра

Гаэль Монфис обратился к дочери Скай во время церемонии на «Мастерсе» в Париже. Ровно 8 лет назад француз начал отношения с Элиной Свитолиной.

Монфис посвятил прощальное выступление на теннисном корте их дочери от Свитолиной

Бывшая шестая ракетка мира и экс-супруг первой ракетки Украины Элины Свитолиной Гаэль Монфис обратился к их дочери Скай во время церемонии в его честь на турнире «Мастерс» в Париже. Об этом сообщает УНН.

Детали

Монфис вспомнил разговор, в котором Скай выразила желание когда-нибудь стать чемпионкой по теннису.

Скай, твой отец был теннисистом. Он любил теннис. Он вырос в Париже, где у него была великолепная поддержка. Я от всего сердца надеюсь, что ты станешь великой чемпионкой во всём, что ты делаешь, и что когда-нибудь ты сыграешь здесь, в Париже

- сказал Монфис.

Он добавил, что действительно хочет посвятить дочери «последний этап своей карьеры», поскольку «сегодня для нашей семьи особенная дата, ведь ровно восемь лет назад я начал отношения с твоей мамой».

Напомним

В октябре украинская теннисистка Элина Свитолина сообщила о завершении брака с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. В Instagram 19 октября спортсменка объяснила, что ей нужно найти путь к себе.

Гаэль Монфис завершил карьеру после объявления о разводе со Свитолиной — L'Équipe20.10.26, 02:46 • 5679 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Спорт