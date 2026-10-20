Гаэль Монфис завершил карьеру после объявления о разводе со Свитолиной — L'Équipe
Киев • УНН
40-летний Гаэль Монфис внезапно завершил теннисную карьеру после новости о разводе с Элиной Свитолиной. У пары есть дочь Скай.
Французский теннисист Гаэль Монфис досрочно завершил карьеру на фоне развода с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной. Об этом пишет L'Équipe, сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что 40-летний француз внезапно объявил о завершении карьеры, планируя сделать это в начале ноября на турнире Paris Masters 1000.
Когда Монфис узнал об этой новости несколько недель назад, он больше не мог играть, что побудило его сняться (с выступлений — на турнирах — ред.) в Лионе и Париже.
Издание указывает, что Монфис и Свитолина были вместе с 2018 года, состояли в браке с 2021 года и являются родителями маленькой девочки Скай, которая родилась в октябре 2022 года.
Напомним
Накануне украинская теннисистка Элина Свитолина сообщила о завершении брака с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. В Instagram 19 октября спортсменка объяснила, что ей нужно найти путь к себе.
Свитолина гарантировала участие в Итоговом турнире WTA18.10.26, 04:55 • 9451 просмотр