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Еліна Світоліна оголосила про розлучення з чоловіком

Київ • УНН

 • 2780 перегляди

Еліна Світоліна повідомила про завершення шлюбу з Гаелем Монфісом. Подружжя залишиться батьками доньки Скай і просить особистого простору.

Еліна Світоліна оголосила про розлучення з чоловіком

Відома українська тенісистка Еліна Світоліна повідомила про завершення шлюбу з французьким тенісистом Гаелем Монфісом. В Instagram 19 жовтня спортсменка пояснила, що їй потрібно знайти шлях до себе, передає УНН.

Деталі

У своєму дописі тенісистка зазначила, що раніше майже не розповідала про внутрішні переживання, пов’язані з війною в Україні, але, за її словами, минулого року їй довелося зробити перерву у виступах через складний емоційний стан. Світоліна зізналася, що переживала безсонні ночі, сумніви та відчуття втрати себе. У цей період Монфіс був поруч і підтримував її.

"Гаель бачив усе це. Він ніколи не відпускав моєї руки. Ми довго боролися із цим разом, віддаючи всі свої сили. Але деякі битви відбуваються глибоко всередині тебе, і жодна любов іншої людини не здатна виграти їх замість тебе. З часом я зрозуміла, що мені потрібно знайти шлях назад до самої себе і що я не можу зробити цього, залишаючись у нашому шлюбі. Це найважча правда, з якою мені коли-небудь доводилося зіткнутися, і найважче, що мені доводилося говорити людині, яку я кохаю. Гаель вислухав мене. Він поставився до моїх потреб із такою силою духу та гідністю, яких я ніколи не забуду. Гаель любив мене і в найщасливіші, і в найтемніші моменти мого життя. А я любила його всім серцем", – заявила тенісистка.

Світоліна наголосила, що попри завершення подружніх стосунків, їхня родина залишиться родиною, а головним пріоритетом для обох буде донька Скай.

"Разом ми побудували прекрасне життя й отримали найцінніший подарунок із усіх можливих - нашу доньку Скай. Скай завжди буде для нас на першому місці. Наш шлюб завершується, але наша сім'я - ні. Ми назавжди залишимося її батьками, будемо поруч одне з одним на кожному етапі її життя. Будь ласка, зрозумійте, що тут немає винних. Є лише двоє людей, які глибоко кохали одне одного, та історія, яка тепер набуває іншої форми. Ми просимо вас поставитися до нас із добротою та дати нам особистий простір і час, необхідні для того, щоб зцілитися. Дякую вам за вашу любов", – зазначила вона.

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Алла Кіосак

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