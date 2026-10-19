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Элина Свитолина объявила о разводе с мужем

Киев • УНН

 • 14277 просмотра

Элина Свитолина сообщила о завершении брака с Гаэлем Монфисом. Супруги останутся родителями дочери Скай и просят личного пространства.

Элина Свитолина объявила о разводе с мужем

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина сообщила о завершении брака с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. В Instagram 19 октября спортсменка объяснила, что ей нужно найти путь к себе, передает УНН.

Детали

В своем посте теннисистка отметила, что раньше почти не рассказывала о внутренних переживаниях, связанных с войной в Украине, но, по ее словам, в прошлом году ей пришлось сделать перерыв в выступлениях из-за сложного эмоционального состояния. Свитолина призналась, что переживала бессонные ночи, сомнения и ощущение потери себя. В этот период Монфис был рядом и поддерживал ее.

"Гаэль видел все это. Он никогда не отпускал моей руки. Мы долго боролись с этим вместе, отдавая все свои силы. Но некоторые битвы происходят глубоко внутри тебя, и никакая любовь другого человека не способна выиграть их вместо тебя. Со временем я поняла, что мне нужно найти путь обратно к самой себе и что я не могу сделать этого, оставаясь в нашем браке. Это самая тяжелая правда, с которой мне когда-либо приходилось сталкиваться, и самое тяжелое, что мне приходилось говорить человеку, которого я люблю. Гаэль выслушал меня. Он отнесся к моим потребностям с такой силой духа и достоинством, которых я никогда не забуду. Гаэль любил меня и в самые счастливые, и в самые темные моменты моей жизни. А я любила его всем сердцем", – заявила теннисистка.

Свитолина подчеркнула, что, несмотря на завершение супружеских отношений, их семья останется семьей, а главным приоритетом для обоих будет дочь Скай.

"Вместе мы построили прекрасную жизнь и получили самый ценный из всех возможных подарков – нашу дочь Скай. Скай всегда будет для нас на первом месте. Наш брак завершается, но наша семья – нет. Мы навсегда останемся ее родителями, будем рядом друг с другом на каждом этапе ее жизни. Пожалуйста, поймите, что здесь нет виноватых. Есть лишь два человека, которые глубоко любили друг друга, и история, которая теперь приобретает другую форму. Мы просим вас отнестись к нам с добротой и дать нам личное пространство и время, необходимые для того, чтобы исцелиться. Спасибо вам за вашу любовь", – отметила она.

Напомним

Блогер и флорист Анастасия Скальницкая сообщила о разводе с бизнесменом Богданом Скальницким. У супругов есть сын Михаил.

Алла Киосак

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Элина Свитолина
Украина