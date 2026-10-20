Гаель Монфіс завершив кар’єру після оголошення про розлучення зі Світоліною - L'Équipe

Французький тенісист Гаель Монфіс достроково завершив кар'єру на тлі розлучення з першою ракеткою України Еліною Світоліною. Про це пише L'Équipe, повідомляє УНН.

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Зазначається, що 40-річний француз раптово оголосив про завершення кар'єри, плануючи зробити це на початку листопада на турнірі Paris Masters 1000.

Коли Монфіс дізнався про цю новину кілька тижнів тому, він більше не міг грати, що спонукало його знятися (з виступів - на турнірах - ред.) в Ліоні та Парижі. - йдеться у статті.

Видання вказує, що Монфіс і Світоліна були разом з 2018 року, одружені з 2021 року та є батьками маленької дівчинки Скай, яка народилася в жовтні 2022 року.

Нагадаємо

Напередодні українська тенісистка Еліна Світоліна повідомила про завершення шлюбу з французьким тенісистом Гаелем Монфісом. В Instagram 19 жовтня спортсменка пояснила, що їй потрібно знайти шлях до себе.

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