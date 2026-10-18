Світоліна гарантувала участь у Підсумковому турнірі WTA
Київ • УНН
Еліна Світоліна гарантувала участь у WTA Finals після поразки Іги Швьонтек у Вухані. Українка має 5131 очко в чемпіонській гонці.
Українська тенісистка Еліна Світоліна гарантувала собі участь у Підсумковому турнірі WTA. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Про це стало відомо після поразки польки Іги Швьонтек від своєї співвітчизниці Маї Хвалінської у півфіналі турніру WTA-1000 в китайському Ухані. Нині Світоліна посідає шосту сходинку в чемпіонській гонці, маючи в активі 5131 очко, і нижче восьмого місця за результатами сезону вже не опуститься.
Довідково
Еліна Світоліна виступала на Підсумковому турнірі WTA у 2017-2019 роках. На дебютному для себе змаганні вона не зуміла вийти з групи.
У 2018 році Світоліна тріумфально пройшла всю дистанцію, здобула 5 перемог поспіль і стала першою й донині єдиною представницею України, яка виграла WTA Finals.
Нагадаємо
Українська тенісистка Еліна Світоліна вперше за 5 років повернулася до топ-6 світового рейтингу WTA.
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