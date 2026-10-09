Світоліна вперше за 5 років повернеться до топ-6 світового рейтингу WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна гарантувала собі підйом на 6-те місце світового рейтингу WTA після виходу до чвертьфіналу турніру в Пекіні. Це найвища позиція українки за останні 5 років. Про це повідомляє Суспільне Спорт, пише УНН.

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На турнірі WTA 1000 у Пекіні Світоліна здолала представницю США Енн Лі у 2 сетах та вп'яте цього сезону вийшла до чвертьфіналу змагань.

Перед початком турніру українка посідала 7-му сходинку світового рейтингу з 4809 очками. Після перемог над Катержиною Сіняковою, Марією Саккарі та Енн Лі її доробок у рейтингу в реальному часі зріс до 5024 очок.

Найкращий результат Світоліної за останні 5 років

Підйом українки став гарантованим після поразки чешки Кароліни Мухової від Ніколи Бартунькової. Тепер жодна з тенісисток, які залишаються на турнірі, не зможе випередити Світоліну в боротьбі за 6-те місце.

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Востаннє Еліна перебувала на цій позиції наприкінці жовтня 2021 року. Найвищим досягненням у її кар'єрі залишається 3-тє місце світового рейтингу, якого вона вперше досягла у вересні 2017 року.

У 2026 році Світоліна вже виграла 2 титули – на турнірах в Окленді та Римі, дійшла до фіналу в Дубаї та вперше зіграла у півфіналі Australian Open.

Наступний матч у Пекіні українка проведе 9 жовтня проти представниці Китаю Чжен Ціньвень.

Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA 1000 у Китаї