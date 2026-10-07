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Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA 1000 у Китаї

Київ • УНН

 • 844 перегляди

Еліна Світоліна перемогла американку Енн Лі у двох сетах — 6:2, 6:3. У чвертьфіналі українка зіграє з Чжен Ціньвень.

Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA 1000 у Китаї
Еліна Світоліна. Фото ілюстративне

Українка Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA 1000 в Пекіні, обігравши у 1/8  американку Енн Лі, передає УНН.

Деталі 

Зустріч тривала 1:32. У першому сеті Світоліна здобула перемогу (6:2), а у другому перемогу - 6:3. 

Світоліна вдруге зустрілася з Лі: у 2021 році вона перемогла американку в другому колі Ролан Гаррос.

Українська тенісистка бере участь в азійській серії змагань вперше з 2019 року, і того сезону вона зупинилася в Пекіні саме на цій стадії. Найкращий її результат тут – півфінал 2016 року. У чвертьфіналі Світоліна зіграє проти чинної олімпійської чемпіонки з Китаю Чжен Ціньвень 

Нагадаємо 

Жіноча збірна України з тенісу здобула срібні нагороди Кубка Біллі Джин Кінг. 

Павло Башинський

Спорт
Китай