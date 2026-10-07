Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA 1000 у Китаї

Еліна Світоліна. Фото ілюстративне

Українка Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA 1000 в Пекіні, обігравши у 1/8 американку Енн Лі, передає УНН.

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Зустріч тривала 1:32. У першому сеті Світоліна здобула перемогу (6:2), а у другому перемогу - 6:3.

Світоліна вдруге зустрілася з Лі: у 2021 році вона перемогла американку в другому колі Ролан Гаррос.

Українська тенісистка бере участь в азійській серії змагань вперше з 2019 року, і того сезону вона зупинилася в Пекіні саме на цій стадії. Найкращий її результат тут – півфінал 2016 року. У чвертьфіналі Світоліна зіграє проти чинної олімпійської чемпіонки з Китаю Чжен Ціньвень

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