Святолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Китае

Элина Свитолина. Фото иллюстративное

Украинка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира серии WTA 1000 в Пекине, обыграв в 1/8 финала американку Энн Ли, передает УНН.

Детали

Встреча продолжалась 1:32. В первом сете Свитолина одержала победу (6:2), а во втором победила со счетом 6:3.

Свитолина во второй раз встретилась с Ли: в 2021 году она победила американку во втором круге «Ролан Гаррос».

Украинская теннисистка впервые с 2019 года принимает участие в азиатской серии соревнований, и в том сезоне она остановилась в Пекине именно на этой стадии. Лучший ее результат здесь — полуфинал 2016 года. В четвертьфинале Свитолина сыграет против действующей олимпийской чемпионки из Китая Чжэн Циньвэнь

Напомним

Женская сборная Украины по теннису завоевала серебряные награды Кубка Билли Джин Кинг.