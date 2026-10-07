Святолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Китае
Киев • УНН
Элина Свитолина победила американку Энн Ли в двух сетах — 6:2, 6:3. В четвертьфинале украинка сыграет с Чжэн Циньвэнь.
Украинка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира серии WTA 1000 в Пекине, обыграв в 1/8 финала американку Энн Ли, передает УНН.
Детали
Встреча продолжалась 1:32. В первом сете Свитолина одержала победу (6:2), а во втором победила со счетом 6:3.
Свитолина во второй раз встретилась с Ли: в 2021 году она победила американку во втором круге «Ролан Гаррос».
Украинская теннисистка впервые с 2019 года принимает участие в азиатской серии соревнований, и в том сезоне она остановилась в Пекине именно на этой стадии. Лучший ее результат здесь — полуфинал 2016 года. В четвертьфинале Свитолина сыграет против действующей олимпийской чемпионки из Китая Чжэн Циньвэнь
Напомним
Женская сборная Украины по теннису завоевала серебряные награды Кубка Билли Джин Кинг.