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Жіноча збірна України з тенісу вперше здобула "срібло" Кубка Біллі Джин Кінг

Київ • УНН

 • 172 перегляди

Українські тенісистки програли Чехії у фіналі з рахунком 0:2. Команда вперше в історії виборола срібні нагороди турніру.

Жіноча збірна України з тенісу вперше здобула "срібло" Кубка Біллі Джин Кінг
Фото: t.me/nocukraine

Жіноча збірна України з тенісу здобула срібні нагороди Кубка Біллі Джин Кінг. Про це УНН пише з посиланням на НОК України.

Деталі

Українська жіноча збірна з тенісу вперше у своїй історії зіграла у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг — найбільшому міжнародному командному змаганні в жіночому тенісі.

До складу національної збірної на турнір увійшли: Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Людмила Кіченок та Катерина Завацька. Капітан команди — Ілля Марченко.

Першою на корт вийшла Ангеліна Калініна, яка зустрілася з чеською тенісисткою Кароліною Муховою. Українка поступилася восьмій ракетці світу у двох сетах — 0:2 (2:6, 3:6).

У наступному матчі зіграла Еліна Світоліна проти Лінди Носкової — шостої ракетки світу. У напруженому протистоянні перемогу святкувала чеська тенісистка — 0:2 (3:6, 6:7).

Таким чином підсумковий рахунок матчевої зустрічі — 0:2 на користь Чехії: українська збірна завершила турнір із найкращим результатом в історії своїх виступів, здобувши "срібло" Кубка Біллі Джин Кінг

- наголосили у НОК.

Що далі

У наступному сезоні українські тенісистки знову розпочнуть участь у змаганнях з етапу кваліфікації і боротимуться за вихід до фінальної частини турніру.

Збірна України з тенісу вперше в історії вийшла у фінал Кубка Біллі Джин Кінг26.09.26, 15:28 • 16240 переглядiв

Юлія Шрамко

Спорт
Чехія