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Женская сборная Украины по теннису впервые завоевала "серебро" Кубка Билли Джин Кинг

Киев • УНН

 • 1970 просмотра

Украинские теннисистки проиграли Чехии в финале со счётом 0:2. Команда впервые в истории завоевала серебряные медали турнира.

Женская сборная Украины по теннису впервые завоевала "серебро" Кубка Билли Джин Кинг
Фото: t.me/nocukraine

Женская сборная Украины по теннису завоевала серебряные медали Кубка Билли Джин Кинг. Об этом УНН пишет со ссылкой на НОК Украины.

Подробности

Украинская женская сборная по теннису впервые в своей истории сыграла в финальной части Кубка Билли Джин Кинг — крупнейшего международного командного соревнования в женском теннисе.

В состав национальной сборной на турнир вошли: Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Людмила Киченок и Екатерина Заватская. Капитан команды — Илья Марченко.

Первой на корт вышла Ангелина Калинина, которая встретилась с чешской теннисисткой Каролиной Муховой. Украинка уступила восьмой ракетке мира в двух сетах — 0:2 (2:6, 3:6).

В следующем матче сыграла Элина Свитолина против Линды Носковой — шестой ракетки мира. В напряженном противостоянии победу праздновала чешская теннисистка — 0:2 (3:6, 6:7).

Таким образом, итоговый счет матчевой встречи — 0:2 в пользу Чехии: украинская сборная завершила турнир с лучшим результатом в истории своих выступлений, завоевав "серебро" Кубка Билли Джин Кинг

- подчеркнули в НОК.

Что дальше

В следующем сезоне украинские теннисистки снова начнут участие в соревнованиях с этапа квалификации и будут бороться за выход в финальную часть турнира.

Сборная Украины по теннису впервые в истории вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг26.09.26, 15:28 • 16264 просмотра

Юлия Шрамко

Спорт
Чешская Республика