Женская сборная Украины по теннису впервые завоевала "серебро" Кубка Билли Джин Кинг
Киев • УНН
Украинские теннисистки проиграли Чехии в финале со счётом 0:2. Команда впервые в истории завоевала серебряные медали турнира.
Женская сборная Украины по теннису завоевала серебряные медали Кубка Билли Джин Кинг. Об этом УНН пишет со ссылкой на НОК Украины.
Подробности
Украинская женская сборная по теннису впервые в своей истории сыграла в финальной части Кубка Билли Джин Кинг — крупнейшего международного командного соревнования в женском теннисе.
В состав национальной сборной на турнир вошли: Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Людмила Киченок и Екатерина Заватская. Капитан команды — Илья Марченко.
Первой на корт вышла Ангелина Калинина, которая встретилась с чешской теннисисткой Каролиной Муховой. Украинка уступила восьмой ракетке мира в двух сетах — 0:2 (2:6, 3:6).
В следующем матче сыграла Элина Свитолина против Линды Носковой — шестой ракетки мира. В напряженном противостоянии победу праздновала чешская теннисистка — 0:2 (3:6, 6:7).
Таким образом, итоговый счет матчевой встречи — 0:2 в пользу Чехии: украинская сборная завершила турнир с лучшим результатом в истории своих выступлений, завоевав "серебро" Кубка Билли Джин Кинг
Что дальше
В следующем сезоне украинские теннисистки снова начнут участие в соревнованиях с этапа квалификации и будут бороться за выход в финальную часть турнира.
Сборная Украины по теннису впервые в истории вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг26.09.26, 15:28 • 16264 просмотра