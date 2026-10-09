Свитолина впервые за 5 лет вернётся в топ-6 мирового рейтинга WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина гарантировала себе подъем на 6-е место мирового рейтинга WTA после выхода в четвертьфинал турнира в Пекине. Это самая высокая позиция украинки за последние 5 лет. Об этом сообщает Суспільне Спорт, пишет УНН.

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На турнире WTA 1000 в Пекине Свитолина одолела представительницу США Энн Ли в 2 сетах и в пятый раз в этом сезоне вышла в четвертьфинал соревнований.

Перед началом турнира украинка занимала 7-ю строчку мирового рейтинга с 4809 очками. После побед над Катержиной Синяковой, Марией Саккари и Энн Ли ее рейтинг в режиме реального времени вырос до 5024 очков.

Лучший результат Свитолиной за последние 5 лет

Подъем украинки стал гарантированным после поражения чешки Каролины Муховой от Николы Бартунковой. Теперь ни одна из теннисисток, которые остаются на турнире, не сможет опередить Свитолину в борьбе за 6-е место.

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В последний раз Элина находилась на этой позиции в конце октября 2021 года. Самым высоким достижением в ее карьере остается 3-е место мирового рейтинга, которого она впервые достигла в сентябре 2017 года.

В 2026 году Свитолина уже выиграла 2 титула — на турнирах в Окленде и Риме, дошла до финала в Дубае и впервые сыграла в полуфинале Australian Open.

Следующий матч в Пекине украинка проведет 9 октября против представительницы Китая Чжэн Циньвэнь.

Святолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Китае