Свитолина впервые за 5 лет вернётся в топ-6 мирового рейтинга WTA
Киев • УНН
Элина Свитолина гарантировала себе шестое место в рейтинге WTA после выхода в четвертьфинал турнира в Пекине. В последний раз она занимала шестое место в октябре 2021 года.
Украинская теннисистка Элина Свитолина гарантировала себе подъем на 6-е место мирового рейтинга WTA после выхода в четвертьфинал турнира в Пекине. Это самая высокая позиция украинки за последние 5 лет. Об этом сообщает Суспільне Спорт, пишет УНН.
Подробности
На турнире WTA 1000 в Пекине Свитолина одолела представительницу США Энн Ли в 2 сетах и в пятый раз в этом сезоне вышла в четвертьфинал соревнований.
Перед началом турнира украинка занимала 7-ю строчку мирового рейтинга с 4809 очками. После побед над Катержиной Синяковой, Марией Саккари и Энн Ли ее рейтинг в режиме реального времени вырос до 5024 очков.
Лучший результат Свитолиной за последние 5 лет
Подъем украинки стал гарантированным после поражения чешки Каролины Муховой от Николы Бартунковой. Теперь ни одна из теннисисток, которые остаются на турнире, не сможет опередить Свитолину в борьбе за 6-е место.
Женская сборная Украины по теннису впервые завоевала "серебро" Кубка Билли Джин Кинг28.09.26, 10:49 • 3993 просмотра
В последний раз Элина находилась на этой позиции в конце октября 2021 года. Самым высоким достижением в ее карьере остается 3-е место мирового рейтинга, которого она впервые достигла в сентябре 2017 года.
В 2026 году Свитолина уже выиграла 2 титула — на турнирах в Окленде и Риме, дошла до финала в Дубае и впервые сыграла в полуфинале Australian Open.
Следующий матч в Пекине украинка проведет 9 октября против представительницы Китая Чжэн Циньвэнь.
Святолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Китае07.10.26, 19:15 • 3804 просмотра