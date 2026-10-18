Свитолина гарантировала участие в Итоговом турнире WTA
Киев • УНН
Элина Свитолина гарантировала участие в WTA Finals после поражения Иги Швёнтек в Ухане. Украинка имеет 5131 очко в чемпионской гонке.
Украинская теннисистка Элина Свитолина гарантировала себе участие в Итоговом турнире WTA. Об этом сообщает УНН.
Детали
Об этом стало известно после поражения польки Иги Свёнтек от своей соотечественницы Маи Хвалинской в полуфинале турнира WTA-1000 в китайском Ухане. Сейчас Свитолина занимает шестую строчку в чемпионской гонке, имея в активе 5131 очко, и ниже восьмого места по итогам сезона уже не опустится.
Справочно
Элина Свитолина выступала на Итоговом турнире WTA в 2017–2019 годах. На дебютном для себя соревновании она не сумела выйти из группы.
В 2018 году Свитолина триумфально прошла всю дистанцию, одержала 5 побед подряд и стала первой и до сих пор единственной представительницей Украины, выигравшей WTA Finals.
Напомним
Украинская теннисистка Элина Свитолина впервые за 5 лет вернулась в топ-6 мирового рейтинга WTA.
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