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Монфіс присвятив прощальний виступ на тенісному корті їхній доньці зі Світоліною

Київ • УНН

 • 624 перегляди

Гаель Монфіс звернувся до доньки Скай під час церемонії на Мастерсі в Парижі. Рівно 8 років тому француз почав стосунки з Еліною Світоліною.

Монфіс присвятив прощальний виступ на тенісному корті їхній доньці зі Світоліною

Колишня шоста ракетка світу та ексчоловік першої ракетки України Еліни Світоліної Гаель Монфіс звернувся до їхньої доньки Скай під час церемонії з його вшанування на Мастерсі у Парижі. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Монфіс згадав розмову, в якій Скай висловила своє прагнення колись стати чемпіонкою з тенісу.

Скай, твій батько був тенісистом. Він любив теніс. Він виріс у Парижі, де мав чудову підтримку. Я від щирого серця сподіваюся, що ти станеш великою чемпіонкою в усьому, що ти робиш, і що колись ти гратимеш тут, у Парижі

- сказав Монфіс.

Він додав, що справді хоче присвятити доньці "останній етап своєї кар'єри", позаяк "сьогодні для нашої родини особлива дата, адже рівно вісім років тому я почав стосунки з твоєю мамою".

Нагадаємо

У жовтні українська тенісистка Еліна Світоліна повідомила про завершення шлюбу з французьким тенісистом Гаелем Монфісом. В Instagram 19 жовтня спортсменка пояснила, що їй потрібно знайти шлях до себе.

Гаель Монфіс завершив кар’єру після оголошення про розлучення зі Світоліною - L'Équipe20.10.26, 02:46 • 5679 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Спорт