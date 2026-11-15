Соболенко попала в скандал из-за грязной брани — теннисистка уже извинилась перед Свитолиной и объяснила свои эмоции
Киев • УНН
Белорусская теннисистка заявила, что её слова не были направлены против Свитолиной или украинцев. Она объяснила срыв поведением болельщиков.
По сети разлетелось видео, на котором белорусская теннисистка Арина Соболенко после поражения в матче с Алиной Свитолиной нецензурно ругается, упоминая украинцев. Позже Соболенко попросила прощения и отвергла обвинения в том, что оскорбила свою соперницу — украинку Элину Свитолину (6-й номер мирового рейтинга), передает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
В субботу в социальных сетях появилось видео, на котором Соболенко эмоционально жестикулирует и употребляет ругательства на русском языке во время матча против украинки Элины Свитолиной (завершившегося победой последней со счетом 6:3, 3:6, 6:1).
Некоторые комментаторы расценили высказывания белорусской теннисистки как оскорбление в адрес Свитолиной или украинцев в целом.
Позже Соболенко написала в социальных сетях, что ее "слова не были направлены против Элины", а эмоциональный срыв произошел из-за поведения отдельных болельщиков.
"Я была раздражена небольшой группой зрителей, которые агрессивно радовались моим ошибкам, и в тот момент отреагировала слишком эмоционально", — отметила 28-летняя спортсменка.
"Тем не менее мне стоило иначе справиться со своими эмоциями, поэтому я прошу прощения у всех, кого это могло оскорбить".
Соболенко также отметила, что Свитолина провела отличный матч, и пожелала ей "всего наилучшего в дальнейшем ходе турнира".
Контекст
После игры с украинкой Элиной Свитолиной в соцсетях распространился фрагмент трансляции, на котором белоруска, по одной из версий, произносит следующее: "Й***и, с**а, украинцы, нах**".
Добавим
Элина Свитолина, которая видела в социальных сетях получившие широкую огласку видео — в частности и те, на которых запечатлена эмоциональная реакция Соболенко, — выразила надежду, что во время их поединков будет царить уважение.
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В ответ на заявление белоруски Свитолина отметила: "Как видим, здесь очень много украинцев, много украинских флагов, и, конечно, они хотят, чтобы я победила в этом конкретном матче. Мы с Ариной играли много раз. У нее есть свои болельщики, у меня — свои. Я просто надеюсь, что к нашим матчам будут относиться с уважением. Бывало, что во время наших предыдущих встреч в мой адрес звучали неприятные комментарии, связанные с войной.
Так уж устроены социальные сети: иногда события там освещаются несколько искаженно".
В финальном поединке Свитолина встретится с Миррой Андреевой — после того, как в полуфинале уверенно одолела Линду Носкову.
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