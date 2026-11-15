Соболенко попала в скандал из-за грязной брани — теннисистка уже извинилась перед Свитолиной и объяснила свои эмоции

По сети разлетелось видео, на котором белорусская теннисистка Арина Соболенко после поражения в матче с Алиной Свитолиной нецензурно ругается, упоминая украинцев. Позже Соболенко попросила прощения и отвергла обвинения в том, что оскорбила свою соперницу — украинку Элину Свитолину (6-й номер мирового рейтинга), передает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

В субботу в социальных сетях появилось видео, на котором Соболенко эмоционально жестикулирует и употребляет ругательства на русском языке во время матча против украинки Элины Свитолиной (завершившегося победой последней со счетом 6:3, 3:6, 6:1).

Некоторые комментаторы расценили высказывания белорусской теннисистки как оскорбление в адрес Свитолиной или украинцев в целом.

Позже Соболенко написала в социальных сетях, что ее "слова не были направлены против Элины", а эмоциональный срыв произошел из-за поведения отдельных болельщиков.

"Я была раздражена небольшой группой зрителей, которые агрессивно радовались моим ошибкам, и в тот момент отреагировала слишком эмоционально", — отметила 28-летняя спортсменка.

"Тем не менее мне стоило иначе справиться со своими эмоциями, поэтому я прошу прощения у всех, кого это могло оскорбить".

Соболенко также отметила, что Свитолина провела отличный матч, и пожелала ей "всего наилучшего в дальнейшем ходе турнира".

Контекст

После игры с украинкой Элиной Свитолиной в соцсетях распространился фрагмент трансляции, на котором белоруска, по одной из версий, произносит следующее: "Й***и, с**а, украинцы, нах**".

Добавим

Элина Свитолина, которая видела в социальных сетях получившие широкую огласку видео — в частности и те, на которых запечатлена эмоциональная реакция Соболенко, — выразила надежду, что во время их поединков будет царить уважение.

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В ответ на заявление белоруски Свитолина отметила: "Как видим, здесь очень много украинцев, много украинских флагов, и, конечно, они хотят, чтобы я победила в этом конкретном матче. Мы с Ариной играли много раз. У нее есть свои болельщики, у меня — свои. Я просто надеюсь, что к нашим матчам будут относиться с уважением. Бывало, что во время наших предыдущих встреч в мой адрес звучали неприятные комментарии, связанные с войной.

Так уж устроены социальные сети: иногда события там освещаются несколько искаженно".

В финальном поединке Свитолина встретится с Миррой Андреевой — после того, как в полуфинале уверенно одолела Линду Носкову.

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