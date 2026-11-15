Свитолина разгромила чешку и вышла в финал престижного турнира в Индиан-Уэллсе — за титул украинка сыграет с Андреевой

Украинская теннисистка Элина Свитолина уверенно пробилась в финал престижного турнира в Индиан-Уэллсе, разгромив в полуфинале представительницу Чехии Линду Носкову. В решающем матче украинка встретится с россиянкой мирой андрєєвой, которая выступает под нейтральным флагом, пишет УНН.

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Полуфинальный поединок завершился убедительной победой Свитолиной в 2 сетах — 6:2, 6:1. Украинка контролировала ход встречи и не оставила сопернице шансов на выход в финал.

Таким образом, Свитолина продолжила успешное выступление на турнире и получила возможность побороться за чемпионский титул.

Ее соперницей в финале станет мира андрєєва, которая ранее обеспечила себе место в решающем матче.

Финал с участием Свитолиной и андрєєвой запланирован на сегодня, 15 ноября. Победительница встречи завоюет главный трофей турнира.

Свитолина одержала первую победу на WTA Finals 2026 и сохранила шансы на полуфинал