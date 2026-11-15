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Світоліна розгромила чешку та вийшла у фінал престижного турніру в Індіан-Веллсі – за титул українка зіграє з андрєєвою

Київ • УНН

 • 872 перегляди

Еліна Світоліна перемогла Лінду Носкову 6:2, 6:1 у півфіналі турніру в Індіан-Веллсі. У фіналі українка зіграє з Мірою Андрєєвою.

Світоліна розгромила чешку та вийшла у фінал престижного турніру в Індіан-Веллсі – за титул українка зіграє з андрєєвою

Українська тенісистка Еліна Світоліна впевнено пробилася до фіналу престижного турніру в Індіан-Веллсі, розгромивши у півфіналі представницю Чехії Лінду Носкову. У вирішальному матчі українка зустрінеться з росіянкою мірою андрєєвою, яка виступає під нейтральним прапором, пише УНН.

Деталі

Півфінальний поєдинок завершився переконливою перемогою Світоліної у 2 сетах – 6:2, 6:1. Українка контролювала перебіг зустрічі та не залишила суперниці шансів на вихід до фіналу.

Таким чином, Світоліна продовжила успішний виступ на турнірі та отримала можливість поборотися за чемпіонський титул.

Її суперницею у фіналі стане міра андрєєва, яка раніше забезпечила собі місце у вирішальному матчі.

Фінал за участю Світоліної та андрєєвої запланований на сьогодні, 15 листопада. Переможниця зустрічі здобуде головний трофей турніру.

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Степан Гафтко

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