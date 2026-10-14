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РФ осуществляет одну из крупнейших атак на Украину, пользуясь проблемами в работе Starlink, — Зеленский

Киев • УНН

 • 17007 просмотра

Зеленский сообщил о 269 российских дронах за сутки и проблемах со Starlink, от которого зависят дроны-перехватчики. Британия ускорит поставки ПВО.

РФ осуществляет одну из крупнейших атак на Украину, пользуясь проблемами в работе Starlink, — Зеленский
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Энди Бёрнэмом в Лондоне, во время которой заявил, что россияне пытаются воспользоваться проблемами в работе Starlink в Украине, поскольку именно от этой связи в значительной степени зависит работа дронов-перехватчиков. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН

Подробно проинформировал Энди о российских атаках на наши города, людей и критическую инфраструктуру. Весь день и ночь сегодня — волны атак дронами. Только за ночь россия запустила 124 дрона, еще 145 — в течение дня. И сейчас в нашем небе еще более 40 «шахедов». Под ударами энергетика, логистика, железная дорога. Значительную часть дронов удалось сбить, но есть и попадания. По массированности это одна из крупнейших атак. Очевидно, что россияне пытаются воспользоваться проблемами в работе Starlink в Украине, поскольку именно от этой связи в значительной степени зависит работа дронов-перехватчиков 

— написал Зеленский. 

Он отметил, что сейчас особенно важно усиливать защиту неба и обеспечивать Украину всем необходимым для защиты жизней. 

Сегодня принято решение об ускоренной поставке британских средств ПВО Украине для противодействия реактивным «шахедам». И я очень благодарен за такую своевременную и необходимую помощь 

— добавил Зеленский. 

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что чувствует себя преданным из-за соглашения президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина о поставках топлива в США, отметив, что Украина теряет сильного партнера. 

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Взрывы
Энергетика
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Владимир Путин
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Лондон