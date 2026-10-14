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Зеленський відчуває, що його зрадили через угоду Трампа та путіна

Київ • УНН

 • 18518 перегляди

Зеленський заявив, що Україна втрачає сильного партнера через угоду Трампа з путіним. Він також закликав Маска відновити Starlink для ЗСУ.

Зеленський відчуває, що його зрадили через угоду Трампа та путіна
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відчуває, що його зрадили через угоду президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна щодо постачання пального до США, зазначивши, що Україна втрачає сильного партнера. Про це Глава української держави заявив в інтерв’ю журналісту Пірсу Моргану, передає УНН. 

Деталі

Відповідаючи на питання, чи почується Зеленський зрадженим після угоди Трампа з путіним, він відповів: "Так, справді так. Між нами". 

"Я маю на увазі, це трохи... складніше, ніж просто мої емоції чи мої почуття. Так, це залежить не від мене. Наша країна має вижити. Шкода, що ми втрачаємо сильного партнера. Тож, це моя думка, але не через нас", - сказав Зеленський. 

Він додав, що Україна не може бути слабкою, інакше вона не виживе. 

"Ми не продаємо нашу країну. Послухайте, для нас це не про бізнес, це просто наше життя, і це наша країна, наш дім, наші діти, і це дуже важливо для нас. Ось чому боляче, коли президент Трамп обирає одну сторону, не нашу сторону. Але ми згодні, що він посередині, але якщо ви посередині, ви повинні залишатися посередині, а не на неправильному боці. Я думаю, що його радники помиляються. Я не знаю, хто підштовхує його не на той бік. Це неправильний бік історії", - додав Зеленський. 

Також Президент звернувся до Ілона Маска з проханням відновити роботу Starlink для ЗСУ. 

"Це велика помилка. Це призведе до численних людських втрат. Тому моє послання до Ілона Маска полягає в тому, що я дуже сподіваюся, що це лише помилка. Можливо, якась серйозна технічна проблема, я не знаю. Але ми просимо відновити його роботу. І я думаю, що це буде чесно і по-партнерськи", - наголосив Президент. 

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії для переговорів щодо безпекових питань і посилення України. 

Павло Башинський

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