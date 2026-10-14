Зеленский чувствует, что его предали из-за сделки Трампа и путина

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что чувствует себя преданным из-за соглашения президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина о поставках топлива в США, отметив, что Украина теряет сильного партнёра. Об этом глава украинского государства заявил в интервью журналисту Пирсу Моргану, передаёт УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, будет ли Зеленский чувствовать себя преданным после соглашения Трампа с путиным, он ответил: "Да, действительно так. Между нами".

"Я имею в виду, это немного... сложнее, чем просто мои эмоции или мои чувства. Да, это зависит не от меня. Наша страна должна выжить. Жаль, что мы теряем сильного партнёра. Так что это моё мнение, но не из-за нас", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина не может быть слабой, иначе она не выживет.

"Мы не продаём нашу страну. Послушайте, для нас это не бизнес, это просто наша жизнь, и это наша страна, наш дом, наши дети, и это очень важно для нас. Вот почему больно, когда президент Трамп выбирает одну сторону, не нашу сторону. Но мы согласны, что он посередине, но если вы посередине, вы должны оставаться посередине, а не на неправильной стороне. Я думаю, что его советники ошибаются. Я не знаю, кто подталкивает его не на ту сторону. Это неправильная сторона истории", - добавил Зеленский.

Также Президент обратился к Илону Маску с просьбой восстановить работу Starlink для ВСУ.

"Это большая ошибка. Это приведёт к многочисленным человеческим жертвам. Поэтому моё послание Илону Маску заключается в том, что я очень надеюсь: это всего лишь ошибка. Возможно, какая-то серьёзная техническая проблема, я не знаю. Но мы просим восстановить его работу. И я думаю, что это будет честно и по-партнёрски", - подчеркнул Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для переговоров по вопросам безопасности и усиления Украины.