Зеленський прибув до Британії - говоритимуть про широкий спектр безпекових питань
Київ • УНН
Володимир Зеленський прибув до Великої Британії для переговорів щодо безпеки України. Він зустрінеться з королем Чарльзом III та Енді Бернемом.
Володимир Зеленський прибув до Великої Британії для переговорів щодо безпекових питань і посилення України. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.
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"Сьогодні запланована аудієнція в Його Величності Короля Чарльза ІІІ. Буде також важлива зустріч із Премʼєр-міністром Енді Бернемом.
Будемо говорити про широкий спектр безпекових питань. Готуємо рішення, які нас посилять. Дякую Королю, Премʼєр-міністру та всій Британії за підтримку!" - зазначив він.
В ОП підтвердили, що Президент України Володимир Зеленський уперше після загострення відносин із Польщею через скандал з орденом Білого орла вирушив у закордонне відрядження з аеропорту польського Жешува.
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Велика Британія пришвидшить постачання Україні легких багатоцільових ракет LMM, які ефективно збивають реактивні шахеди, і готує нові санкції проти росії.