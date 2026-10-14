Зеленський прибув до Британії - говоритимуть про широкий спектр безпекових питань

Володимир Зеленський прибув до Великої Британії для переговорів щодо безпекових питань і посилення України. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

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"Сьогодні запланована аудієнція в Його Величності Короля Чарльза ІІІ. Буде також важлива зустріч із Премʼєр-міністром Енді Бернемом.

Будемо говорити про широкий спектр безпекових питань. Готуємо рішення, які нас посилять. Дякую Королю, Премʼєр-міністру та всій Британії за підтримку!" - зазначив він.

В ОП підтвердили, що Президент України Володимир Зеленський уперше після загострення відносин із Польщею через скандал з орденом Білого орла вирушив у закордонне відрядження з аеропорту польського Жешува.

Нагадаємо

Велика Британія пришвидшить постачання Україні легких багатоцільових ракет LMM, які ефективно збивають реактивні шахеди, і готує нові санкції проти росії.