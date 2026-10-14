Зеленский прибыл в Британию — обсудят широкий спектр вопросов безопасности

Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для переговоров по вопросам безопасности и усиления Украины. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

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"Сегодня запланирована аудиенция у Его Величества короля Карла III. Также состоится важная встреча с премьер-министром Энди Бернхэмом.

Будем говорить о широком спектре вопросов безопасности. Готовим решения, которые нас усилят. Благодарю короля, премьер-министра и всю Британию за поддержку!" — отметил он.

В ОП подтвердили, что Президент Украины Владимир Зеленский впервые после обострения отношений с Польшей из-за скандала с орденом Белого орла отправился в зарубежную командировку из аэропорта польского Жешува.

Напомним

Великобритания ускорит поставки Украине лёгких многоцелевых ракет LMM, которые эффективно сбивают реактивные «шахеды», и готовит новые санкции против России.