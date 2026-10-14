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Британія пришвидшить постачання Україні ракет LMM і готує санкції проти рф

Київ • УНН

 • 1354 перегляди

Під час візиту Зеленського до Лондона оголосять про прискорення постачання ракет LMM та нові санкції проти росії.

Британія пришвидшить постачання Україні ракет LMM і готує санкції проти рф

Велика Британія пришвидшить постачання Україні легких багатоцільових ракет LMM, які ефективно збивають реактивні шахеди, і готує нові санкції проти росії, про що оголосять під час візиту Президента Володимира Зеленського до Лондона. Про це повідомляє Офіс прем'єр-міністра Великої Британії, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що сторони обговорять, зокрема, захист від реактивних шахедів, якими росія б'є далеко за лінією фронту, зокрема по Києву.

Велика Британія закликає міжнародних партнерів посилити санкції проти росії та посилити тиск на путіна

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що російський диктатор має дотримуватися закликів Сполучених Штатів до припинення атак по українській енергетиці.

Нагадаємо

Напередодні Президент Володимир Зеленський анонсував "хороші рішення від партнерів на підтримку України".

Британія висловила свою підтримку Україні після угоди Трампа з путіним10.10.26, 10:41 • 12395 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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