Британія висловила свою підтримку Україні після угоди Трампа з путіним

Велика Британія продовжить надавати Україні військову та фінансову допомогу, а також посилювати тиск на росію за допомогою санкцій. Таку позицію Лондон озвучив після заяви президента США Дональда Трампа про домовленість щодо постачання російського дизельного палива до Сполучених Штатів і на світовий ринок. Про це повідомив Independent, посилаючись на цитату речника британського уряду, пише УНН.

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Представник уряду наголосив, що Велика Британія й надалі співпрацюватиме з міжнародними партнерами, щоб забезпечити Україну необхідною підтримкою для захисту від російської агресії.

Позиція Великої Британії не може бути чіткішою. Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з міжнародними партнерами, щоб забезпечити Україні військову та фінансову підтримку, необхідну для самооборони. Ми також зберігатимемо тиск на росію за допомогою найжорсткішого режиму санкцій, який коли-небудь застосовувала Велика Британія - заявив речник.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп після розмови з російським диктатором володимиром путіним заявив, що росія поставить до 5 млн тонн дизпалива на американські та світові ринки.

Мінфін США видав тимчасову ліцензію на постачання російського дизпалива на світовий ринок. Вона діятиме до 7 квітня 2027 року.

США пригрозили залишити Україну без розвідданих через удари по російських НПЗ – Axios