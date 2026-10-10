Британия выразила свою поддержку Украине после соглашения Трампа с путиным

Великобритания продолжит оказывать Украине военную и финансовую помощь, а также усиливать давление на Россию с помощью санкций. Такую позицию Лондон озвучил после заявления президента США Дональда Трампа о договорённости по поставкам российского дизельного топлива в Соединённые Штаты и на мировой рынок. Об этом сообщил Independent, ссылаясь на цитату представителя британского правительства, пишет УНН.

Детали

Представитель правительства подчеркнул, что Великобритания и впредь будет сотрудничать с международными партнёрами, чтобы обеспечить Украину необходимой поддержкой для защиты от российской агрессии.

Позиция Великобритании не может быть более чёткой. Мы продолжим тесно сотрудничать с международными партнёрами, чтобы обеспечить Украине военную и финансовую поддержку, необходимую для самообороны. Мы также будем сохранять давление на Россию с помощью самого жёсткого режима санкций, который когда-либо применяла Великобритания - заявил представитель.

Напомним

Президент США Дональд Трамп после разговора с российским диктатором владимиром путиным заявил, что Россия поставит до 5 млн тонн дизельного топлива на американские и мировые рынки.

Минфин США выдал временную лицензию на поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. Она будет действовать до 7 апреля 2027 года.

США пригрозили оставить Украину без разведданных из-за ударов по российским НПЗ — Axios