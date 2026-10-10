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США пригрозили оставить Украину без разведданных из-за ударов по российским НПЗ — Axios

Киев • УНН

 • 18196 просмотра

Администрация Трампа предупредила Киев о возможном прекращении предоставления разведданных из-за ударов по российским НПЗ. Вашингтон ищет новое мирное предложение.

США пригрозили оставить Украину без разведданных из-за ударов по российским НПЗ — Axios

Представители администрации президента США Дональда Трампа пригрозили прекратить передачу Украине американских разведданных, если Киев продолжит игнорировать требования Вашингтона прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американского и украинского чиновников, пишет УНН.

Детали

По словам американского чиновника, Трамп неоднократно просил президента Украины Владимира Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ. Однако Киев проигнорировал около шести таких обращений, после чего американский президент решил разрешить закупки российского дизельного топлива.

Подарки путину не приведут к миру, россия "отблагодарит" за дизель дальнейшим террором — Зеленский о заявлении Трампа09.10.26, 22:46 • 16163 просмотра

Собеседник издания утверждает, что удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре способствуют росту цен на топливо в США. При этом Трамп, по его словам, не считает украинские атаки на НПЗ равнозначными российским ударам по энергетической системе Украины.

В Вашингтоне недовольны позицией Зеленского

Зеленский неправильно оценивает ситуацию. Продолжая наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам, он подрывает доброжелательное отношение к себе, которого добился у Трампа за последние шесть месяцев

— заявил американский чиновник.

Украинский чиновник рассказал Axios, что во время переговоров в Майами специальный посланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер предупредили украинскую сторону о возможном отключении от системы американской разведывательной информации, если удары по российским НПЗ продолжатся.

Удары по нефтеперерабатывающим заводам причиняют боль россии, но они причиняют боль и США

— объяснил американский собеседник издания.

В то же время, по информации Axios, Уиткофф и Кушнер рассматривают возможность посетить москву и Киев на следующей неделе для обсуждения новых мирных предложений.

Американский чиновник отметил, что Вашингтон продолжает искать вариант соглашения, который мог бы убедить путина прекратить войну.

путин наносит Украине мощные удары, но мы считаем, что он открыт к обсуждению завершения войны. Мы хотим разработать новое предложение, которое будет для него достаточно приемлемым, чтобы он согласился остановиться

— заявил чиновник.

Виткофф заявил, что США, Украина, НАТО и ЕС обсудили завершение войны до зимы на переговорах в Майами10.10.26, 00:46 • 17030 просмотров

Степан Гафтко

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