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США пригрозили залишити Україну без розвідданих через удари по російських НПЗ – Axios

Київ • УНН

 • 21702 перегляди

Адміністрація Трампа попередила Київ про можливе припинення розвідданих через удари по російських НПЗ. Вашингтон шукає нову мирну пропозицію.

США пригрозили залишити Україну без розвідданих через удари по російських НПЗ – Axios

Представники адміністрації президента США Дональда Трампа пригрозили припинити передачу Україні американських розвідувальних даних, якщо Київ продовжить ігнорувати вимоги Вашингтона щодо припинення ударів по російських нафтопереробних заводах. Про це повідомляє Axios із посиланням на американського та українського посадовців, пише УНН.

Деталі

За словами американського чиновника, Трамп неодноразово просив президента України Володимира Зеленського припинити атаки на російські НПЗ. Однак Київ проігнорував близько шести таких звернень, після чого американський президент вирішив дозволити закупівлі російського дизельного пального.

Подарунки путіну не спрацюють на мир, росія "віддячить" за дизель подальшим терором - Зеленський про заяву Трампа09.10.26, 22:46 • 16206 переглядiв

Співрозмовник видання стверджує, що удари по російській нафтопереробній інфраструктурі сприяють зростанню цін на пальне у США. При цьому Трамп, за його словами, не вважає українські атаки на НПЗ рівнозначними російським ударам по енергетичній системі України.

У Вашингтоні незадоволені позицією Зеленського

Зеленський неправильно оцінює ситуацію. Продовжуючи завдавати ударів по нафтопереробних заводах, він підриває доброзичливе ставлення до себе, якого домігся у Трампа за останні шість місяців

– заявив американський посадовець.

Український чиновник розповів Axios, що під час переговорів у Маямі спецпосланець президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер попередили українську сторону про можливе відключення від системи американської розвідувальної інформації, якщо удари по російських НПЗ триватимуть.

Удари по нафтопереробних заводах завдають болю росії, але вони завдають болю і США

– пояснив американський співрозмовник видання.

Водночас, за інформацією Axios, Віткофф і Кушнер розглядають можливість відвідати москву та Київ наступного тижня для обговорення нових мирних пропозицій.

Американський посадовець зазначив, що Вашингтон продовжує шукати варіант домовленості, який міг би переконати путіна припинити війну.

путін завдає Україні потужних ударів, але ми вважаємо, що він відкритий до обговорення завершення війни. Ми хочемо розробити нову пропозицію, яка буде для нього достатньо прийнятною, щоб він погодився зупинитися

– заявив чиновник.

Віткофф заявив, що США, Україна, НАТО та ЄС обговорили завершення війни до зими на переговорах у Маямі10.10.26, 00:46 • 17252 перегляди

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Війна в Україні
Володимир Путін
Вашингтон
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна