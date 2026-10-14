Британия ускорит поставки Украине ракет LMM и готовит санкции против рф

Великобритания ускорит поставки Украине легких многоцелевых ракет LMM, которые эффективно сбивают реактивные «шахеды», и готовит новые санкции против России, о чем объявят во время визита Президента Владимира Зеленского в Лондон. Об этом сообщает Офис премьер-министра Великобритании, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что стороны обсудят, в частности, защиту от реактивных «шахедов», которыми Россия бьет далеко за линией фронта, в частности по Киеву.

Великобритания призывает международных партнеров усилить санкции против России и усилить давление на Путина - говорится в сообщении.

Указывается, что российский диктатор должен соблюдать призывы Соединенных Штатов к прекращению атак на украинскую энергетику.

Напомним

Накануне Президент Владимир Зеленский анонсировал "хорошие решения от партнеров в поддержку Украины".

Британия выразила свою поддержку Украине после соглашения Трампа с путиным