Британия ускорит поставки Украине ракет LMM и готовит санкции против рф
Киев • УНН
Во время визита Зеленского в Лондон объявят об ускорении поставок ракет LMM и новых санкциях против России.
Великобритания ускорит поставки Украине легких многоцелевых ракет LMM, которые эффективно сбивают реактивные «шахеды», и готовит новые санкции против России, о чем объявят во время визита Президента Владимира Зеленского в Лондон. Об этом сообщает Офис премьер-министра Великобритании, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что стороны обсудят, в частности, защиту от реактивных «шахедов», которыми Россия бьет далеко за линией фронта, в частности по Киеву.
Великобритания призывает международных партнеров усилить санкции против России и усилить давление на Путина
Указывается, что российский диктатор должен соблюдать призывы Соединенных Штатов к прекращению атак на украинскую энергетику.
Напомним
Накануне Президент Владимир Зеленский анонсировал "хорошие решения от партнеров в поддержку Украины".
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