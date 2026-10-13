Будуть хороші рішення на підтримку України на цьому тижні, ми готуємо їх зараз - Зеленський

$44.960.0750.240.07
ukenru
16:59 • 6130 перегляди
У низці областей України 14 жовтня будуть діяти графіки - як довго доведеться сидіти без світла
16:35 • 11681 перегляди
Україна і НАТО розробили ШІ-моделі для прогнозування атак БпЛА та планування операцій артилерії - що вони вміють
Ексклюзив
15:39 • 15153 перегляди
Як підготувати організм до зими: дієтолог пояснив, що змінити в раціоні восени
15:02 • 12936 перегляди
МАГАТЕ направить місії на 19 підстанцій, важливих для безпечної експлуатації українських АЕС
14:23 • 15021 перегляди
Зеленський на тлі невиконання плану стійкості анонсував зміну алгоритмів управління Києвом
13:51 • 10091 перегляди
Долар оновив рекорд - НБУ показав офіційний курс на 14 жовтняPhoto
12:21 • 24866 перегляди
На горі Піп Іван вже панує справжня зима - вершину вкрив снігVideo
11:46 • 32462 перегляди
Скорочення бронювання може вдарити по критичних підприємствах: бізнес і депутати попереджають про ризики і закликають до діалогуPhoto
13 жовтня, 11:13 • 19568 перегляди
Атака рф знищила корпус Рівненського гуманітарного університету, студенти були в укритті - МОНPhoto
Ексклюзив
13 жовтня, 10:08 • 37637 перегляди
Медичні помилки та компенсація шкоди пацієнтам: чому юристи та депутати критикують законопроєкт №16110Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
3.1м/с
67%
756мм
Популярнi новини
рф практично безперервно атакує з ночі, через удар "шахеда" по центру Рівного 14 постраждалихPhotoVideo13 жовтня, 08:49 • 32905 перегляди
Чотири роки енергетичної війни: як російські удари змінили енергосистему України та скільки коштує її відновлення13 жовтня, 09:50 • 39213 перегляди
У США чоловік вилетів з американських гірок і розбився на смерть13 жовтня, 10:07 • 28201 перегляди
Смерть пацієнтки під час ринопластики: суд визнав анестезіолога винним, але звільнив від покарання через сплив строків давності12:34 • 25068 перегляди
Переведення годинників на зимовий час: користь, ризики та невирішене майбутнє12:57 • 19918 перегляди
Публікації
Україна і НАТО розробили ШІ-моделі для прогнозування атак БпЛА та планування операцій артилерії - що вони вміють16:35 • 11649 перегляди
Як підготувати організм до зими: дієтолог пояснив, що змінити в раціоні восени
Ексклюзив
15:39 • 15129 перегляди
Переведення годинників на зимовий час: користь, ризики та невирішене майбутнє12:57 • 20354 перегляди
Смерть пацієнтки під час ринопластики: суд визнав анестезіолога винним, але звільнив від покарання через сплив строків давності12:34 • 25488 перегляди
Скорочення бронювання може вдарити по критичних підприємствах: бізнес і депутати попереджають про ризики і закликають до діалогуPhoto11:46 • 32449 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Андрій Сибіга
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Рівне
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Помер комік “Ліги сміху” Олександр “Веня” ВенедчукVideo17:36 • 492 перегляди
Стартувало передзамовлення шутеру METRO 2039 - скільки грошей готувати16:17 • 3312 перегляди
Жіночий ФК “Річмонд” із серіалу “Тед Лассо” з’явиться у ЕА FC27 - компанія ЕА поновить партнерство з Warner BrosVideo14:41 • 6842 перегляди
Netflix вирішив транслювати ЧС з футболу у Європі - де показуватиме матчі14:12 • 8990 перегляди
Везли через Туреччину та Польщу - "телевізійного цілителя" Анатолія Кашпіровського поховали у Вінниці13:55 • 10397 перегляди
Актуальне
Опалення
Starlink
Financial Times
Золото
Дія (сервіс)

Будуть хороші рішення на підтримку України на цьому тижні, ми готуємо їх зараз - Зеленський

Київ • УНН

 • 1458 перегляди

Цього тижня Україна очікує нові пакети підтримки від партнерів і відкриття двох кластерів переговорів про вступ до ЄС. Київ готовий до зустрічей зі США та закликає росію долучитися до енергетичного перемир’я.

Будуть хороші рішення на підтримку України на цьому тижні, ми готуємо їх зараз - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував хороші рішення від партнерів на підтримку України на цьому тижні. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

Будуть хороші рішення на підтримку України на цьому тижні, ми готуємо їх зараз. Я продовжую контактувати з усіма нашими партнерами, які можуть нам допомогти і які завжди дієві. Буду говорити з Данією сьогодні, буду говорити з Литвою - з прем’єр-міністрами. Завтра - важливі перемовини в Британії. Цей тиждень - також перемовини із Євросоюзом. Будуть пакети підтримки для України, і рухаємося також у переговорах про вступ у Європейський Союз. Цей тиждень – відкриття двох кластерів, уже два були відкриті влітку. І до кінця року ми маємо відкрити всі шість переговорних кластерів, це наш план, і це – пріоритет

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що важливо, щоб співпраця партнерів з Україною давала більше захисту життя.

Наші військові та розвідки мають співпрацювати на повному рівні, і з нашої сторони є все необхідне. Ми розраховуємо на такий же рівень і від наших партнерів. Також ми перебуваємо в постійній комунікації з американською стороною. Команди наші говорять. І треба працювати на мир, треба шукати варіанти правильних дій. Україна готова до зустрічей, Україна підтримала президента Америки в питанні про енергетичне припинення вогню. Треба, щоб росія також була в цій домовленості. Наша команда направила американській стороні відповідні пропозиції щодо можливих наступних наших зустрічей, наступних наших розмов. Найближчими днями ми готові зустрічатись, і я цю пропозицію передав через мою команду Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру. З українського боку завжди конструктив, і наші позиції завжди абсолютно чіткі та направлені на захист незалежності українського народу

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру, попри оголошену президентом США Дональдом Трампом ініціативу енергетичного припинення вогню.

Павло Башинський

ПолітикаСвіт
Дональд Трамп
Європейський Союз
Данія
Литва
Велика Британія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна