Будуть хороші рішення на підтримку України на цьому тижні, ми готуємо їх зараз - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував хороші рішення від партнерів на підтримку України на цьому тижні. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

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Будуть хороші рішення на підтримку України на цьому тижні, ми готуємо їх зараз. Я продовжую контактувати з усіма нашими партнерами, які можуть нам допомогти і які завжди дієві. Буду говорити з Данією сьогодні, буду говорити з Литвою - з прем’єр-міністрами. Завтра - важливі перемовини в Британії. Цей тиждень - також перемовини із Євросоюзом. Будуть пакети підтримки для України, і рухаємося також у переговорах про вступ у Європейський Союз. Цей тиждень – відкриття двох кластерів, уже два були відкриті влітку. І до кінця року ми маємо відкрити всі шість переговорних кластерів, це наш план, і це – пріоритет - сказав Зеленський.

Він зазначив, що важливо, щоб співпраця партнерів з Україною давала більше захисту життя.

Наші військові та розвідки мають співпрацювати на повному рівні, і з нашої сторони є все необхідне. Ми розраховуємо на такий же рівень і від наших партнерів. Також ми перебуваємо в постійній комунікації з американською стороною. Команди наші говорять. І треба працювати на мир, треба шукати варіанти правильних дій. Україна готова до зустрічей, Україна підтримала президента Америки в питанні про енергетичне припинення вогню. Треба, щоб росія також була в цій домовленості. Наша команда направила американській стороні відповідні пропозиції щодо можливих наступних наших зустрічей, наступних наших розмов. Найближчими днями ми готові зустрічатись, і я цю пропозицію передав через мою команду Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру. З українського боку завжди конструктив, і наші позиції завжди абсолютно чіткі та направлені на захист незалежності українського народу - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру, попри оголошену президентом США Дональдом Трампом ініціативу енергетичного припинення вогню.