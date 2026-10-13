Будуть хороші рішення на підтримку України на цьому тижні, ми готуємо їх зараз - Зеленський
Київ • УНН
Цього тижня Україна очікує нові пакети підтримки від партнерів і відкриття двох кластерів переговорів про вступ до ЄС. Київ готовий до зустрічей зі США та закликає росію долучитися до енергетичного перемир’я.
Президент України Володимир Зеленський анонсував хороші рішення від партнерів на підтримку України на цьому тижні. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Деталі
Будуть хороші рішення на підтримку України на цьому тижні, ми готуємо їх зараз. Я продовжую контактувати з усіма нашими партнерами, які можуть нам допомогти і які завжди дієві. Буду говорити з Данією сьогодні, буду говорити з Литвою - з прем’єр-міністрами. Завтра - важливі перемовини в Британії. Цей тиждень - також перемовини із Євросоюзом. Будуть пакети підтримки для України, і рухаємося також у переговорах про вступ у Європейський Союз. Цей тиждень – відкриття двох кластерів, уже два були відкриті влітку. І до кінця року ми маємо відкрити всі шість переговорних кластерів, це наш план, і це – пріоритет
Він зазначив, що важливо, щоб співпраця партнерів з Україною давала більше захисту життя.
Наші військові та розвідки мають співпрацювати на повному рівні, і з нашої сторони є все необхідне. Ми розраховуємо на такий же рівень і від наших партнерів. Також ми перебуваємо в постійній комунікації з американською стороною. Команди наші говорять. І треба працювати на мир, треба шукати варіанти правильних дій. Україна готова до зустрічей, Україна підтримала президента Америки в питанні про енергетичне припинення вогню. Треба, щоб росія також була в цій домовленості. Наша команда направила американській стороні відповідні пропозиції щодо можливих наступних наших зустрічей, наступних наших розмов. Найближчими днями ми готові зустрічатись, і я цю пропозицію передав через мою команду Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру. З українського боку завжди конструктив, і наші позиції завжди абсолютно чіткі та направлені на захист незалежності українського народу
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру, попри оголошену президентом США Дональдом Трампом ініціативу енергетичного припинення вогню.