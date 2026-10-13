росія зірвала чергову можливість наблизити мир: Зеленський закликав США посилити тиск на кремль

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру, попри оголошену президентом США Дональдом Трампом ініціативу енергетичного припинення вогню. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву глави держави, яку він зробив 12 жовтня.

За словами Зеленського, натомість Україна готова дотримуватися домовленостей, однак відповідні кроки має зробити і російська сторона.

За словами Зеленського, він заслухав доповідь української переговорної групи за результатами зустрічей у США та щоденної комунікації з командою американського президента.

Глава держави наголосив, що Україна готова до реальних рішень і деескалаційних кроків, які можуть наблизити завершення війни.

Україна підтримала енергетичне припинення вогню. Позиція абсолютно чітка: Україна готова гарантувати енергетичне припинення вогню, як і було оголошено Президентом Америки, і Росія має зробити відповідні кроки

Президент зазначив, що станом на 12 жовтня росія не демонструє готовності виконувати умови, озвучені американським лідером. Зокрема, російські війська продовжують завдавати ударів по українських енергетичних об'єктах.

Станом на зараз не фіксується виконання росією цих умов, які були озвучені президентом Америки. Були, на жаль, удари по нашій енергетиці вчора, тривають удари по нашій енергетиці й сьогодні