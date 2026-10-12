"Розраховуємо, що США побачать "сигнали" від росії та діятимуть сильно" - Зеленський про новий удар по Києву

Фото: ДСНС

Окупанти продовжують свій терор, б’ють по житлових будинках і забирають життя. Україна розраховує, що Сполучені Штати побачать такі сигнали від росії та діятимуть сильно. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Росіяни продовжують свій терор проти наших людей, б’ють по житлових будинках і забирають життя. Ввечері росія вдарила "шахедом" по багатоповерхівці в Києві. Станом на зараз відомо про дві загиблі людини. Мої співчуття рідним і близьким. Девʼять людей поранено. Рятувальники вже загасили пожежу - повідомив Зеленський.

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Президент наголосив, що це черговий доказ того, що росія повинна отримати більше тиску. Саме вони продовжують жорстокі удари. Саме вони затягують війну.

Навіть зараз у відповідь на американську пропозицію – "шахеди". Розраховуємо, що Сполучені Штати побачать такі сигнали від росії та діятимуть сильно. Сила потрібна, щоб змусити росію завершити цю війну - резюмував Глава держави.

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