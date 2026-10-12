"Розраховуємо, що США побачать "сигнали" від росії та діятимуть сильно" - Зеленський про новий удар по Києву

$44.890.0450.310.18
ukenru
17:59 • 17961 перегляди
Україна подала ЄС список ще десяти російських олігархів для санкцій - МЗС
17:13 • 25229 перегляди
13 жовтня в Україні діятимуть графіки відключення світла - скільки черг вимикатимуть
16:41 • 23235 перегляди
Скільки росія і Україна втратили військових у вересні: НАТО озвучило цифру
16:06 • 22899 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори з ЄС - які питання в центрі увагиPhoto
15:53 • 21583 перегляди
Чоловік кинув гранати у поліцейських та стріляв з автомата - перші деталі нападу в Кропивницькому
15:31 • 18778 перегляди
Єврокомісарка Кос підтвердила, що завтра для України планують відкрити ще два переговорні кластери
14:48 • 20511 перегляди
ВПК росії і причетні до "виборів" на ТОТ - хто у новому пакеті санкцій ЄС проти рф і реакція України
12 жовтня, 13:00 • 26953 перегляди
Чи підуть школи на дистанційку, якщо у Києві будуть перебої з водою - освітяни дали відповідь
Ексклюзив
12 жовтня, 12:50 • 36994 перегляди
Єдині податкові правила щодо авіалізингу мають допомогти врегулювати вже наявні спори - Катамадзе
12 жовтня, 12:35 • 28840 перегляди
Написав Дронь, а прочитають Астафʼєва та Пройдаков - що відомо про Радіодиктант національної єдності – 2026
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2.3м/с
93%
754мм
Популярнi новини
У Парижі згорів найстаріший критий продуктовий ринок, який працював із 1615 року12 жовтня, 10:08 • 44406 перегляди
Нобелівська премія з економіки 2026: як дослідження Голла та Вудфорда допомагають долати безробіття та кризиPhoto12 жовтня, 10:55 • 51316 перегляди
Китай прокоментував оголошене Трампом "енергетичне перемир'я" між Україною та рф12 жовтня, 11:56 • 41451 перегляди
“Шахтар” проти “АЕК”, “МанСіті” проти “ПСЖ” - анонс другого туру ЛЧ12 жовтня, 13:17 • 27384 перегляди
До 44 годин у воді, а також тест на прокол - яку перевірку на міцність проходять черевики для ЗСУPhoto13:51 • 38197 перегляди
Публікації
До 44 годин у воді, а також тест на прокол - яку перевірку на міцність проходять черевики для ЗСУPhoto13:51 • 38369 перегляди
“Шахтар” проти “АЕК”, “МанСіті” проти “ПСЖ” - анонс другого туру ЛЧ12 жовтня, 13:17 • 27540 перегляди
Єдині податкові правила щодо авіалізингу мають допомогти врегулювати вже наявні спори - Катамадзе
Ексклюзив
12 жовтня, 12:50 • 36994 перегляди
Удар по цифровій імперії путіна: чим обернеться втрата дата-центрів "Яндекса"Photo
Ексклюзив
12 жовтня, 11:27 • 39641 перегляди
Нобелівська премія з економіки 2026: як дослідження Голла та Вудфорда допомагають долати безробіття та кризиPhoto12 жовтня, 10:55 • 51470 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сергій Марченко
Кая Каллас
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Кропивницький
Молдова
Реклама
УНН Lite
Meta представила найпотужніші ШІ-моделі Muse Wonder і Wonder Full, акції компанії почали зростати19:26 • 154 перегляди
Новий фільм "Digger" із Томом Крузом може стати одним із найбільших провалів в історії кіно18:51 • 1454 перегляди
Маск витратив сотні мільйонів доларів, щоб республіканці зберегли контроль над Конгресом - що на кону16:52 • 11033 перегляди
Написав Дронь, а прочитають Астафʼєва та Пройдаков - що відомо про Радіодиктант національної єдності – 202612 жовтня, 12:35 • 28837 перегляди
У Парижі згорів найстаріший критий продуктовий ринок, який працював із 1615 року12 жовтня, 10:08 • 44522 перегляди
Актуальне
The Guardian
Фільм
The New York Times
Fox News
Техніка

"Розраховуємо, що США побачать "сигнали" від росії та діятимуть сильно" - Зеленський про новий удар по Києву

Київ • УНН

 • 600 перегляди

Зеленський повідомив про двох загиблих і дев’ятьох поранених унаслідок удару «шахеда» по багатоповерхівці в Києві. Він закликав США посилити тиск на росію.

"Розраховуємо, що США побачать "сигнали" від росії та діятимуть сильно" - Зеленський про новий удар по Києву
Фото: ДСНС

Окупанти продовжують свій терор, б’ють по житлових будинках і забирають життя. Україна розраховує, що Сполучені Штати побачать такі сигнали від росії та діятимуть сильно. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Росіяни продовжують свій терор проти наших людей, б’ють по житлових будинках і забирають життя. Ввечері росія вдарила "шахедом" по багатоповерхівці в Києві. Станом на зараз відомо про дві загиблі людини. Мої співчуття рідним і близьким. Девʼять людей поранено. Рятувальники вже загасили пожежу 

- повідомив Зеленський. 
Наслідки ворожої атаки на Київ. Фото: ДСНС

"Це була відповідь путіна президенту Трампу" - Зеленський про порушення рф "енергетичного перемир'я"12.10.26, 18:10 • 3094 перегляди

Президент наголосив, що це черговий доказ того, що росія повинна отримати більше тиску. Саме вони продовжують жорстокі удари. Саме вони затягують війну.

Навіть зараз у відповідь на американську пропозицію – "шахеди". Розраховуємо, що Сполучені Штати побачать такі сигнали від росії та діятимуть сильно. Сила потрібна, щоб змусити росію завершити цю війну 

- резюмував Глава держави.

Ворожа атака на Київ забрала життя двох людей, серед поранених 17-річна дівчина12.10.26, 21:18 • 1910 переглядiв

Нагадаємо 

У результаті атаки рф на 25-поверховий будинок у Києві одна людина загинула і ще 11 постраждали. 

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Вибухи
Війна в Україні
благодійність
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ