Ворожа атака на Київ забрала життя двох людей, серед поранених 17-річна дівчина

Внаслідок атаки на Київ загинуло двоє людей, ще постраждали щонайменше 7 людей. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає УНН.

Станом на 21 годину вечора відомо про загибель 59-річної жінки. Тіло ще однієї людини виявили в автомобілі біля будинку. Постраждали щонайменше 7 людей. У них осколкові поранення, забої, різані рани. Серед травмованих - 17- річна дівчина. Такі наслідки падіння БпЛА у дворі 25-поверхового будинку у Дарницькому районі Києва. У вогні опинилися квартири на 4-му та 5-му поверхах - йдеться у повідомленні.

Внаслідок пожежі знищено щонайменше 12 авто та два мотоцикли. За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування воєнного злочину, вчиненого військовими рф (ч.2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо

У результаті атаки рф на 25-поверховий будинок у Києві одна людина загинула і ще 11 постраждали.