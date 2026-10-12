Вражеская атака на Киев унесла жизни двух человек, среди раненых — 17-летняя девушка

В результате атаки на Киев погибли два человека, ещё пострадали не менее 7 человек. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передаёт УНН.

По состоянию на 21:00 известно о гибели 59-летней женщины. Тело ещё одного человека обнаружили в автомобиле возле дома. Пострадали не менее 7 человек. У них осколочные ранения, ушибы, резаные раны. Среди травмированных — 17-летняя девушка. Таковы последствия падения БПЛА во дворе 25-этажного дома в Дарницком районе Киева. Огонь охватил квартиры на 4-м и 5-м этажах — говорится в сообщении.

В результате пожара уничтожены не менее 12 автомобилей и два мотоцикла. Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование военного преступления, совершённого военнослужащими рф (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним

В результате атаки рф на 25-этажный дом в Киеве один человек погиб, ещё 11 пострадали.