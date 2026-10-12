Одна людина загинула і ще 11 постраждали - результат атаки рф на 25-поверхівку в Києві

$44.890.0450.310.18
ukenru
17:59 • 14606 перегляди
Україна подала ЄС список ще десяти російських олігархів для санкцій - МЗС
17:13 • 21942 перегляди
13 жовтня в Україні діятимуть графіки відключення світла - скільки черг вимикатимуть
16:41 • 21619 перегляди
Скільки росія і Україна втратили військових у вересні: НАТО озвучило цифру
16:06 • 21475 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори з ЄС - які питання в центрі увагиPhoto
15:53 • 20222 перегляди
Чоловік кинув гранати у поліцейських та стріляв з автомата - перші деталі нападу в Кропивницькому
15:31 • 18076 перегляди
Єврокомісарка Кос підтвердила, що завтра для України планують відкрити ще два переговорні кластери
14:48 • 19902 перегляди
ВПК росії і причетні до "виборів" на ТОТ - хто у новому пакеті санкцій ЄС проти рф і реакція України
13:00 • 26749 перегляди
Чи підуть школи на дистанційку, якщо у Києві будуть перебої з водою - освітяни дали відповідь
Ексклюзив
12 жовтня, 12:50 • 35918 перегляди
Єдині податкові правила щодо авіалізингу мають допомогти врегулювати вже наявні спори - Катамадзе
12 жовтня, 12:35 • 28185 перегляди
Написав Дронь, а прочитають Астафʼєва та Пройдаков - що відомо про Радіодиктант національної єдності – 2026
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2.3м/с
93%
754мм
Популярнi новини
У Парижі згорів найстаріший критий продуктовий ринок, який працював із 1615 року12 жовтня, 10:08 • 42639 перегляди
Нобелівська премія з економіки 2026: як дослідження Голла та Вудфорда допомагають долати безробіття та кризиPhoto12 жовтня, 10:55 • 49136 перегляди
Китай прокоментував оголошене Трампом "енергетичне перемир'я" між Україною та рф12 жовтня, 11:56 • 39754 перегляди
“Шахтар” проти “АЕК”, “МанСіті” проти “ПСЖ” - анонс другого туру ЛЧ13:17 • 25167 перегляди
До 44 годин у воді, а також тест на прокол - яку перевірку на міцність проходять черевики для ЗСУPhoto13:51 • 35948 перегляди
Публікації
До 44 годин у воді, а також тест на прокол - яку перевірку на міцність проходять черевики для ЗСУPhoto13:51 • 36103 перегляди
“Шахтар” проти “АЕК”, “МанСіті” проти “ПСЖ” - анонс другого туру ЛЧ13:17 • 25325 перегляди
Єдині податкові правила щодо авіалізингу мають допомогти врегулювати вже наявні спори - Катамадзе
Ексклюзив
12 жовтня, 12:50 • 35916 перегляди
Удар по цифровій імперії путіна: чим обернеться втрата дата-центрів "Яндекса"Photo
Ексклюзив
12 жовтня, 11:27 • 38632 перегляди
Нобелівська премія з економіки 2026: як дослідження Голла та Вудфорда допомагають долати безробіття та кризиPhoto12 жовтня, 10:55 • 49284 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Сергій Марченко
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Кропивницький
Молдова
Реклама
УНН Lite
Новий фільм "Digger" із Томом Крузом може стати одним із найбільших провалів в історії кіно18:51 • 0 перегляди
Маск витратив сотні мільйонів доларів, щоб республіканці зберегли контроль над Конгресом - що на кону16:52 • 10298 перегляди
Написав Дронь, а прочитають Астафʼєва та Пройдаков - що відомо про Радіодиктант національної єдності – 202612 жовтня, 12:35 • 28190 перегляди
У Парижі згорів найстаріший критий продуктовий ринок, який працював із 1615 року12 жовтня, 10:08 • 42775 перегляди
Легендарний американський співак Манілоу перервав концерт після 2 пісень і скасував наступний виступ11 жовтня, 19:01 • 69573 перегляди
Актуальне
The New York Times
Fox News
Техніка
Іскандер (ОТРК)
Х-47М2 «Кинджал»

Одна людина загинула і ще 11 постраждали - результат атаки рф на 25-поверхівку в Києві

Київ • УНН

 • 2774 перегляди

Унаслідок атаки рф на 25-поверховий будинок у Києві загинула одна людина, 11 постраждали. Щонайменше трьох госпіталізували.

Одна людина загинула і ще 11 постраждали - результат атаки рф на 25-поверхівку в Києві
Фото ілюстративне

У результаті атаки рф на 25-поверховий будинок у Києві одна людина загинула і ще 11 постраждали. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

"Уже 11 постраждалих у столиці. Одна людина загинула", - повідомив Кличко.

Крім того, відомо про щонайменше трьох госпіталізованих.

У Києві російський дрон влучив у 25-поверхівку, палають авто у дворі12.10.26, 19:34 • 3612 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКиїв
Вибухи
Війна в Україні
Віталій Кличко
Київ