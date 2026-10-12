Одна людина загинула і ще 11 постраждали - результат атаки рф на 25-поверхівку в Києві
Київ • УНН
Унаслідок атаки рф на 25-поверховий будинок у Києві загинула одна людина, 11 постраждали. Щонайменше трьох госпіталізували.
Фото ілюстративне
У результаті атаки рф на 25-поверховий будинок у Києві одна людина загинула і ще 11 постраждали. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
"Уже 11 постраждалих у столиці. Одна людина загинула", - повідомив Кличко.
Крім того, відомо про щонайменше трьох госпіталізованих.
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