Одна людина загинула і ще 11 постраждали - результат атаки рф на 25-поверхівку в Києві

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У результаті атаки рф на 25-поверховий будинок у Києві одна людина загинула і ще 11 постраждали. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

"Уже 11 постраждалих у столиці. Одна людина загинула", - повідомив Кличко.

Крім того, відомо про щонайменше трьох госпіталізованих.

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