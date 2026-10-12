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У Києві російський дрон влучив у 25-поверхівку, палають авто у дворі

Київ • УНН

 • 2022 перегляди

У Дарницькому районі Києва дрон влучив у житловий будинок на рівні 12–16 поверхів. У дворі горять автомобілі, екстрені служби прямують на місце.

У Києві російський дрон влучив у 25-поверхівку, палають авто у дворі
Фото: Telegram-канал "Труха"

Ворог продовжує атакувати столицю. Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, є влучання у 25-поверхівку, у дворі палають авто, передає УНН.

У Дарницькому районі влучання БпЛА в 25-поверховий житловий будинок на рівні 12-16 поверхів. Також палають автівки в дворі будинку 

- повідомив Кличко.

За його словами, екстрені служби прямують на місце.

Додамо

У Telegram-каналах повідомляють, що пошкоджено ЖК "Seven".

Наслідки ворожої атаки на Київ. Відео Telegram-канал "Труха"

У Києві через атаки рф від ранку вже троє постраждалих12.10.26, 13:22 • 3624 перегляди

Антоніна Туманова

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