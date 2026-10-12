У Києві російський дрон влучив у 25-поверхівку, палають авто у дворі

Фото: Telegram-канал "Труха"

Ворог продовжує атакувати столицю. Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, є влучання у 25-поверхівку, у дворі палають авто, передає УНН.

У Дарницькому районі влучання БпЛА в 25-поверховий житловий будинок на рівні 12-16 поверхів. Також палають автівки в дворі будинку - повідомив Кличко.

За його словами, екстрені служби прямують на місце.

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У Telegram-каналах повідомляють, що пошкоджено ЖК "Seven".

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