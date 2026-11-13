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Світловий меч Дарта Вейдера продали за 4,8 млн доларів – він встановив рекорд "Зоряних війн"

Київ • УНН

 • 10713 перегляди

Реквізит із «Зоряних війн» продали на аукціоні Heritage Auctions за 4,8 млн доларів. Він побив рекорд меча Люка Скайвокера.

Світловий меч Дарта Вейдера продали за 4,8 млн доларів – він встановив рекорд "Зоряних війн"

Світловий меч Дарта Вейдера, який використовували під час зйомок культових фільмів "Зоряні війни", продали на аукціоні за 4,8 млн доларів. Реквізит став найдорожчим предметом із легендарної кінофраншизи, який будь-коли продавали на торгах. Про це повідомляє CNN із посиланням на аукціонний дім Heritage Auctions, пише УНН.

Деталі

Меч використовували під час зйомок фільмів "Зоряні війни: Імперія завдає удару у відповідь" 1980 року та "Зоряні війни: Повернення джедая" 1983 року.

За інформацією аукціонного дому, реквізит тримали в руках актор Девід Проуз, який виконував роль Дарта Вейдера, та його дублер.

Меч з однієї з найвідоміших сцен в історії кіно

Особливу цінність лоту додає його зв'язок із культовою сценою фільму "Імперія завдає удару у відповідь". Саме цей меч Дарт Вейдер тримав перед тим, як промовити до Люка Скайвокера знамениту фразу "Я твій батько".

Продаж за 4,8 млн доларів став абсолютним рекордом для предметів, пов'язаних із франшизою "Зоряні війни".

Попередній рекорд належав світловому мечу Люка Скайвокера. У липні його продали за 3,75 млн доларів на торгах того самого аукціонного дому Heritage Auctions.

Таким чином, реквізит Дарта Вейдера перевершив попереднє досягнення на 1,05 млн доларів.

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