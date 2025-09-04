$41.370.01
17:30 • 4676 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
14:39 • 12306 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
14:02 • 15889 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 20575 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 25498 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 24660 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 20790 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 42984 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 40640 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 43401 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Всесвітній день сексуального здоров'я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 42985 перегляди
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto
LEGO випускає найдорожчий набір Star Wars Death Star за $999,99

Київ • УНН

 • 76 перегляди

LEGO оголосила про запуск найдорожчого набору Star Wars Death Star - Ultimate Collector Series за $999,99, що складається з 9023 деталей. Продажі стартують 1 жовтня 2025 року для учасників програми Lego Insiders, а 4 жовтня для всіх.

LEGO випускає найдорожчий набір Star Wars Death Star за $999,99

Компанія LEGO оголосила про запуск нового набору Star Wars Death Star - Ultimate Collector Series, вартість якого 999,99 доларів, що робить набір найдорожчим конструктором за всю історію бренду. Про це оголосила компанія LEGO, передає УНН.

Сьогодні LEGO Group представляє один з найбільш очікуваних наборів LEGO Star Wars всіх часів: LEGO Star Wars Death Star - Ultimate Collector Series. Цей набір, що складається з 9023 деталей, є найбільшим набором LEGO Star Wars на сьогоднішній день і призначений для того, щоб перенести шанувальників у саме серце найвідомішої космічної станції Галактичної Імперії 

- йдеться в повідомленні.

Наголошується, що цей набір відтворює деякі з найлегендарніших моментів в історії кіно, а фанати можуть побудувати та дослідити детальні відтворення сміттєвого преса, тронної зали імператора Палпатіна, камери принцеси Леї, блоку управління тракторним променем, імперського ангара для шатлів та багато іншого.

Завдяки компактній основі та багатошаровій вертикальній структурі ця модель має глибину та складність, залишаючись при цьому вражаючою для демонстрації. Ця епічна конструкція включає в себе 38 мініфігурок LEGO Star Wars, серед яких такі культові персонажі, як Люк Скайуокер (у варіантах джедая та штурмовика), Хан Соло, принцеса Лея, Дарт Вейдер, імператор Палпатін. Як жартівливий натяк на відеоігри LEGO Star Wars, набір також включає мініфігурку штурмовика в гідромасажній ванні 

- додали в компанії.

Продажі стартують 1 жовтня 2025 року для учасників програми Lego Insiders, а з 4 жовтня набір стане доступним для всіх охочих. Перші покупці отримають бонус — ексклюзивний Tie Fighter.

Нагадаємо

LEGO анонсувала офіційний набір, що відтворює класичну портативну консоль Nintendo Game Boy. Він надійде в продаж 1 жовтня 2025 року й уже доступний для попереднього замовлення за $60.

Павло Башинський

Новини Світу