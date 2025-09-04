LEGO випускає найдорожчий набір Star Wars Death Star за $999,99

Компанія LEGO оголосила про запуск нового набору Star Wars Death Star - Ultimate Collector Series, вартість якого 999,99 доларів, що робить набір найдорожчим конструктором за всю історію бренду. Про це оголосила компанія LEGO, передає УНН.

Сьогодні LEGO Group представляє один з найбільш очікуваних наборів LEGO Star Wars всіх часів: LEGO Star Wars Death Star - Ultimate Collector Series. Цей набір, що складається з 9023 деталей, є найбільшим набором LEGO Star Wars на сьогоднішній день і призначений для того, щоб перенести шанувальників у саме серце найвідомішої космічної станції Галактичної Імперії - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що цей набір відтворює деякі з найлегендарніших моментів в історії кіно, а фанати можуть побудувати та дослідити детальні відтворення сміттєвого преса, тронної зали імператора Палпатіна, камери принцеси Леї, блоку управління тракторним променем, імперського ангара для шатлів та багато іншого.

Завдяки компактній основі та багатошаровій вертикальній структурі ця модель має глибину та складність, залишаючись при цьому вражаючою для демонстрації. Ця епічна конструкція включає в себе 38 мініфігурок LEGO Star Wars, серед яких такі культові персонажі, як Люк Скайуокер (у варіантах джедая та штурмовика), Хан Соло, принцеса Лея, Дарт Вейдер, імператор Палпатін. Як жартівливий натяк на відеоігри LEGO Star Wars, набір також включає мініфігурку штурмовика в гідромасажній ванні - додали в компанії.

Продажі стартують 1 жовтня 2025 року для учасників програми Lego Insiders, а з 4 жовтня набір стане доступним для всіх охочих. Перші покупці отримають бонус — ексклюзивний Tie Fighter.

Нагадаємо

LEGO анонсувала офіційний набір, що відтворює класичну портативну консоль Nintendo Game Boy. Він надійде в продаж 1 жовтня 2025 року й уже доступний для попереднього замовлення за $60.