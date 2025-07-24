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Консоль дитинства в стилі LEGO: набір Game Boy з’явиться восени 2025 року

Київ • УНН

 • 588 перегляди

LEGO анонсувала офіційний набір Game Boy, що відтворює консоль 1989 року з точним дизайном та лентикулярними лінзами для відображення ігрових сцен. Він надійде в продаж 1 жовтня 2025 року за $60.

Консоль дитинства в стилі LEGO: набір Game Boy з’явиться восени 2025 року

LEGO анонсувала офіційний набір, що відтворює класичну портативну консоль Nintendo Game Boy. Він надійде в продаж 1 жовтня 2025 року й уже доступний для попереднього замовлення за $60. Про це повідомляє The Verge, передає УНН.

Деталі

Набір зберігає точний дизайн Game Boy зразка 1989 року — розміри приблизно 14×9 см, що майже відповідають оригіналу. Кнопки A та B мають фірмове фіолетове забарвлення, а всі елементи оформлення виконані друком на деталях, без використання наліпок. Це дозволило точно передати такі дрібниці, як напис "Dot Matrix With Stereo Sound", перемикач живлення, регулятор гучності й навіть унікальний серійний номер.

"Цей Lego Game Boy може демонструвати реальні сцени з класичних ігор за допомогою лентикулярних лінз, які покажуть вам різні зображення, якщо дивитися на них під різними кутами. Ви можете вставити картридж з The Legend of Zelda: Link's Awakening або Super Mario Land, і "спостерігати", як класичний логотип Nintendo падає, коли ви обертаєте екран вниз", - зазначають The Verge.

Нагадаємо

Lego відкрила у В'єтнамі нову фабрику іграшок вартістю 1 млрд доларів. Вона буде повністю працювати на чистій енергії, без викидів парникових газів, до кінця року.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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