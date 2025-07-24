Консоль детства в стиле LEGO: набор Game Boy появится осенью 2025 года

$41.770.00
48.980.12
ukenru
Политолог о переговорах в Стамбуле: Трамп должен "считать" их как издевательство над собой
Эксклюзив
08:34 • 5728 просмотра
Политолог о переговорах в Стамбуле: Трамп должен "считать" их как издевательство над собой
07:16 • 16750 просмотра
ЕС призвал Китай надавить на путина для прекращения войны рф против Украины
23 июля, 20:24 • 35516 просмотра
"Государство не будет мешать тем, кто работает честно": правительство утвердило мораторий на проверки бизнеса
23 июля, 20:09 • 68276 просмотра
Пентагон и Госдеп США одобрили продажу Украине военной помощи на 322 млн долларов
23 июля, 20:05 • 48103 просмотра
Самому младшему – 27 лет, самому старшему – 66 лет. Часть была в неволе более 3 лет: детали освобождения из плена защитников Украины
23 июля, 19:49 • 43850 просмотра
Более 1,2 тыс. человек примут участие в обмене между Украиной и рф – Умеров
23 июля, 16:26 • 70045 просмотра
Все нормы для независимости антикоррупционных институций будут: Зеленский предложит Раде законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка"
Эксклюзив
23 июля, 16:25 • 123482 просмотра
Mirage-2000: инцидент без пострадавших и проверка системы на прочность – украинская авиация действует слаженно
Эксклюзив
23 июля, 12:48 • 62364 просмотра
Госслужащий под следствием: почему кейс Зимы — репутационный риск для Нацбанка
Эксклюзив
23 июля, 12:21 • 86823 просмотра
Михаил Пинкевич – капитан 1 ранга в отставке о формировании ВМС ВСУ и первых миссиях НАТО в Украине
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3.1м/с
39%
748мм
Популярные новости
Украина выдвинула три ключевых приоритета на переговорах в Стамбуле - Умеров24 июля, 01:40 • 38944 просмотра
Одесский Привоз охвачен огнем после вражеской атаки24 июля, 02:54 • 35659 просмотра
Вражеская атака разрушила 9-этажку в Одессе, есть угроза обрушения04:30 • 45767 просмотра
Имитация борьбы за пациентов: как нардеп Кузьминых превратил подкомитет по фармации в инструмент лоббизма олигархов06:41 • 23740 просмотра
Минэнерго: враг массированно атаковал ТЭС08:03 • 18203 просмотра
публикации
Имитация борьбы за пациентов: как нардеп Кузьминых превратил подкомитет по фармации в инструмент лоббизма олигархов06:41 • 24463 просмотра
Mirage-2000: инцидент без пострадавших и проверка системы на прочность – украинская авиация действует слаженно
Эксклюзив
23 июля, 16:25 • 123473 просмотра
Инструмент сохранения бизнеса: юристы о преимуществах превентивной реструктуризации для компаний и банков
Эксклюзив
23 июля, 10:37 • 207318 просмотра
Третий раунд переговоров в Стамбуле: каковы главные цели и чего стоит ожидать23 июля, 06:28 • 263435 просмотра
Знак зодиака Лев: характеристика самого яркого огненного знака23 июля, 05:00 • 293487 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Харьков
Черкассы
Реклама
УНН Lite
Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить из-за ухудшения состояния – СМИ22 июля, 16:54 • 157844 просмотра
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 277760 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 363444 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 369109 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 358855 просмотра
Актуальное
Шахед-136
9К720 Искандер
Дія (сервис)
Нью-Йорк Таймс
ИРИС-Т

Консоль детства в стиле LEGO: набор Game Boy появится осенью 2025 года

Киев • УНН

 • 80 просмотра

LEGO анонсировала официальный набор Game Boy, воссоздающий консоль 1989 года с точным дизайном и лентикулярными линзами для отображения игровых сцен. Он поступит в продажу 1 октября 2025 года за $60.

Консоль детства в стиле LEGO: набор Game Boy появится осенью 2025 года

LEGO анонсировала официальный набор, воспроизводящий классическую портативную консоль Nintendo Game Boy. Он поступит в продажу 1 октября 2025 года и уже доступен для предварительного заказа за $60. Об этом сообщает The Verge, передает УНН.

Детали

Набор сохраняет точный дизайн Game Boy образца 1989 года — размеры примерно 14×9 см, что почти соответствуют оригиналу. Кнопки A и B имеют фирменную фиолетовую расцветку, а все элементы оформления выполнены печатью на деталях, без использования наклеек. Это позволило точно передать такие мелочи, как надпись "Dot Matrix With Stereo Sound", переключатель питания, регулятор громкости и даже уникальный серийный номер.

"Этот Lego Game Boy может демонстрировать реальные сцены из классических игр с помощью лентикулярных линз, которые покажут вам разные изображения, если смотреть на них под разными углами. Вы можете вставить картридж с The Legend of Zelda: Link's Awakening или Super Mario Land, и "наблюдать", как классический логотип Nintendo падает, когда вы вращаете экран вниз", - отмечают The Verge.

Напомним

Lego открыла во Вьетнаме новую фабрику игрушек стоимостью 1 млрд долларов. Она будет полностью работать на чистой энергии, без выбросов парниковых газов, до конца года.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости МираТехнологии
Вьетнам
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9