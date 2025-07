Консоль детства в стиле LEGO: набор Game Boy появится осенью 2025 года

LEGO анонсировала официальный набор, воспроизводящий классическую портативную консоль Nintendo Game Boy. Он поступит в продажу 1 октября 2025 года и уже доступен для предварительного заказа за $60. Об этом сообщает The Verge, передает УНН.

Детали

Набор сохраняет точный дизайн Game Boy образца 1989 года — размеры примерно 14×9 см, что почти соответствуют оригиналу. Кнопки A и B имеют фирменную фиолетовую расцветку, а все элементы оформления выполнены печатью на деталях, без использования наклеек. Это позволило точно передать такие мелочи, как надпись "Dot Matrix With Stereo Sound", переключатель питания, регулятор громкости и даже уникальный серийный номер.

"Этот Lego Game Boy может демонстрировать реальные сцены из классических игр с помощью лентикулярных линз, которые покажут вам разные изображения, если смотреть на них под разными углами. Вы можете вставить картридж с The Legend of Zelda: Link's Awakening или Super Mario Land, и "наблюдать", как классический логотип Nintendo падает, когда вы вращаете экран вниз", - отмечают The Verge.

Напомним

